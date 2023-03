Die gute Nachricht zuerst: Ein Sparer hat in Deutschland beim Zusammenbruch einer Bank noch kein Geld verloren. Doch in Sicherheit darf sich kein Bankkunde wiegen, denn die Sicherungstöpfe deutscher Banken und Sparkassen reichen bei Weitem nicht aus, um die Einlagen in einer großen Bankenkrise zu schützen. Ob diese nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank bevorsteht, dafür könnten die Kursverluste der Bankaktien und die Nervosität am Markt sprechen. Rund um den Erdball versuchen Aufsichtsbehörden und Notenbanken eifrig, Entwarnung zu geben. Es bleibt zu hoffen, sie behalten Recht.

Auch wenn die deutschen Sparer bislang ohne Schäden Bankzusammenbrüche überstanden haben: Der Testfall einer großen Bankenpleite ist bisher ausgeblieben. Und einige Bankkunden mussten schon Federn lassen so wie die Kommunen, die bei der 2021 geschlossenen Greensill Bank einen dreistelligen Millionenbetrag verloren haben. Die Kämmerer werden ebenso wie Finanzin­stitute von der Einlagensicherung der privaten Banken, die vor allem durch die Beiträge der Deutschen Bank und der Commerzbank gespeist wird, nicht mehr geschützt. Seit Anfang des Jahres sind auch Versicherer und halbstaatliche Unternehmen wie zum Beispiel Stadtwerke von dem Schutz ausgeschlossen.

Utopische Versprechen

Für die Sicherungssysteme der privaten Institute ist ihr Bundesverband deutscher Banken (BdB) verantwortlich. Er musste in den Jahren nach der Finanzkrise seine Einlagensicherung zweimal umbauen und dabei den Schutzumfang deutlich reduzieren. Das war auch notwendig, weil lange Zeit den Kunden ein unrealistischer Schutzumfang versprochen wurde, der nie hätte eingehalten werden können. Je Kunde der Deutschen Bank sollten im Jahr 2017 noch 11 Milliarden Euro geschützt werden, bei der Commerzbank waren es 6 Milliarden Euro. Diese Versprechen waren utopisch, die Reduzierung der Schutzversprechen war deshalb notwendig, aber in völliger Sicherheit sollte sich kein Sparer wiegen, selbst bei seinem Rechtsanspruch auf die gesetzliche Einlagensicherung.

Dieser reicht in der EU bis auf 100.000 Euro je Kunde und Bank. Blickt man auf die Zahlen der EU-Bankenaufsicht EBA, erkennt man, wie es um die Schutzsysteme bestellt ist. Die privaten Banken wiesen Ende 2021 gedeckte Einlagen, die unter die gesetzliche Garantie fallen, von 705 Milliarden Euro auf. In dem Sicherungstopf lagen 3,9 Milliarden Euro. Nicht viel besser sah es bei den Sparkassen und Volksbanken aus. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband schützte zum Stichtag gesetzlich garantierte Einlagen in Höhe von 833 Milliarden Euro mit 4,7 Milliarden Euro. Der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken konnte sich für 604 Milliarden Euro auf 3,5 Milliarden Euro stützen.

„Deutsche Banken sind robust und stabil“

Alle drei Sicherungssysteme waren jeweils mit weniger als 0,6 Prozent der gedeckten Einlagen ausgestattet, bis Juli 2024 müssen sie nach EU-Vorgaben 0,8 Prozent erreichen. In diesem Fall stünden der für die gesetzliche Einlagensicherung zuständigen Entschädigungseinrichtung der privaten Banken statt 3,9 Milliarden 5,6 Milliarden Euro zur Verfügung. In Anbetracht der Tatsache, dass zum Beispiel die Commerzbank Privatkundeneinlagen von gut 150 Milliarden Euro aufweist, wird das im Notfall kaum für den berühmten Tropfen auf den heißen Stein ausreichen.