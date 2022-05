Worauf Anleger hoffen dürfen : Wie sich die Einigung zum Sondervermögen auf Rüstungsaktien auswirkt

Aktualisiert am

Nach langem Ringen um die Umsetzung des Sondervermögens können Anleger nun auf mittelfristige Gewinne für Rüstungsaktien hoffen. Wichtig ist aber, was die Unternehmen neben der Rüstung noch für Geschäfte betreiben.

„Wehrhaftigkeit“ oder als hochgestochen eingedeutschter Anglizismus „Resilienz“ heißt die neue alte Vokabel im Sprachgebrauch vieler Staaten und Regierungen. Wurde die militärische Verteidigungsfähigkeit in Zeiten des Friedens in Europa allenfalls als Nebensache betrachtet, holte der russische Angriff auf die Ukraine viele Staaten und Regierungen auf den Boden der Tatsachen zurück: Auf dieser Welt gibt es Herrscher wie Wladimir Putin, die Waffengewalt als Werkzeug der Diplomatie ansehen. Auch an den Grenzen Europas.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Dem jähen Erwachen folgten Ende Fe­bruar schnelle Inventuren der eigenen Armeen und die bittere Feststellung: Sollte der Krieg sich auf den Rest Europas ausweiten, werden unsere Kräfte nicht ausreichen. Anleger interpretierten das als Kaufsignal für Rüstungshersteller, die sich vor Großaufträgen nicht retten könnten. Die Aktien der deutschen Branchenvertreter Rheinmetall und Hensoldt schossen wegen des Krieges im Vergleich zum Jahresanfang um zeitweise 168 und 129 Prozent in die Höhe. Rheinmetall kann sich sogar Chancen auf den Einzug in den Dax ausmalen, sollte der Markt das Unternehmen weiterhin hoch genug bewerten.