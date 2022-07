Im Restaurant bezahlen : Trinkgeld lieber bar bezahlen

Vor Kurzem in einem gutbürgerlichen Restaurant: Das Menü schmeckte vorzüglich, die Kellnerin war freundlich, die Rechnung wollten die Gäste dann per Kreditkarte begleichen. Doch was ist mit dem Trinkgeld? „Bekommen Sie das überhaupt, wenn wir mit Karte zahlen?“, fragte einer der Gäste. Ja, so die Kellnerin. Das werde ihr genau zugeordnet.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Machen das alle Restaurants und Bars so? Oder ist es vielleicht besser, der Bedienung direkt ein paar Münzen zu geben, auch wenn man den Rest mit der Karte bezahlt? Die F.A.S. hat sich bei 30 Bars und Restaurants in ganz Deutschland umgehört, bei ländlichen und städtischen, bei teuren und günstigen.