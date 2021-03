Sozialanleihen : So investieren Anleger über ETF in Kurzarbeit

Aktualisiert am

So investieren Anleger über ETF in Kurzarbeit

Zuletzt ging es reichlich turbulent zu auf den Anleihemärkten. Weil viele Anleger eine spürbar steigende Inflation vor allem in den Vereinigten Staaten erwarten, haben sie sich massenhaft von Anleihen getrennt und ihr Geld lieber in lukrativere Wertpapiere gesteckt. Folglich fielen die Kurse der Anleihen, entsprechend stiegen die Renditen in kürzester Zeit. Die höhere Risikobereitschaft der Anleger bekamen auch hochrangige Emittenten wie Deutschland und die Vereinigten Staaten zu spüren. Normalerweise sind ihre Auktionen quasi Selbstläufer, zuletzt blieb die Nachfrage spärlicher.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ganz anders sah es bei einem anderen Emittenten aus, der auf dem Kapitalmarkt überhaupt erst seit wenigen Monaten eine große Rolle spielt: Egal, wann und für welche Laufzeit die Europäische Union eine Anleihe herausbringt, die Nachfrage ist immer immens. So konnte die EU am vergangenen Dienstag mühelos eine 15-jährige Anleihe über neun Milliarden Euro plazieren; die Orders der Anleger hatten bei mehr als 86 Milliarden Euro gelegen. Eine solche fast zehnfache Überzeichnung mag beeindruckend wirken, ist für die EU aber bisher eher durchschnittlich. Ihre ersten beiden Anleihetranchen waren im vergangenen Oktober fast vierzehnfach überzeichnet – ein Weltrekord, der sich wohl nicht so schnell wiederholt.