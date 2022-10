Technologiekonzern : So wird Apple immer mehr zur Bank

Es ging mit Apple Pay los, später gab es eigene Kreditkarten. Nun kommen bald Tagesgeldkonten und „Buy Now, Pay Later“. Was plant der Konzern aus Cupertino – und mit wem?

Apple Pay ist in Deutschland angekommen – daran kann es keinen Zweifel geben. Nahezu alle großen deutschen Banken unterstützten die Bezahlfunktion des Technologiekonzerns. Über Zahlen wird bei den Amerikanern zwar eisern geschwiegen, aber die Äußerungen hiesiger Bankmanager lassen darauf schließen. Transaktionen und auch Aktivierungen lagen jeweils zum Start bei den Banken deutlich über den Erwartungen, bei den Sparkassen wurde die Zahl der Nutzer schon im Jahr 2021 auf 2,5 Millionen geschätzt. Auch in den Bezahlstatistiken der Bundesbank bekommt das mobile Bezahlen mittlerweile messbare Anteile.

Doch Apple Pay ist nur die Spitze des Eisberges. Gerade in den Vereinigten Staaten arbeitet der Technologiekonzern an einem gesamten Ökosystem rund um Bankdienstleistungen. Den Anfang machte Apple Pay dort im Jahr 2014, bis der Service im Jahr 2018 auch in Deutschland startete, mittlerweile ist es in 61 Ländern verfügbar. Der Bereich „Services“, zu dem auch Apple Pay gehört, ist mittlerweile im Geschäftsbericht der zweitwichtigste im Konzern. Wie groß der Anteil von Apple Pay daran ist, kann aber nur geschätzt werden, die Zahlen werden nicht gesondert ausgewiesen.

Der Erfolg war jedenfalls so groß, dass man sich entschied, im Jahr 2019 mit der Apple Card eine eigene Kreditkarte anzubieten – allerdings vorerst und auch bis heute nur in den Vereinigten Staaten. Doch der Konzern hat große Pläne mit der hauseigenen Kreditkarte: Der nächste Schritt ist nun ein Tagesgeldkonto, wie Apple selbst ankündigte. Bei dem Konto gebe es weder Gebühren noch Vorgaben zur Einzahlung. Den Zinssatz stellte der Konzern aber noch nicht vor, Partner wird Goldman Sachs sein, der bei ähnlichen Angeboten Zinsen von 2 Prozent anbot. Daneben können ganz regulär Ein- und Auszahlungen auf das Konto und Geldübermittlungen vorgenommen werden.

Außerdem plant Apple einen Einstieg in das berühmte „Buy Now, Pay Later“ (BNPL), eine Art modernen Rechnungskaufs. Dieser Service gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden Finanzierungsarten und soll dann in Apple Pay integriert werden. Doch um ein noch größeres Stück vom Kuchen abzubekommen, hat Apple nach Berichten der auf Finanznachrichten spezialisierten Agentur Bloomberg ein neues Programm aufgelegt. Es hört auf den Namen „Breakout“, also auf gut Deutsch Ausbruch. Und genau das ist es, was Apple nun vorhat: Der Konzern möchte zahlreiche finanzielle Aufgaben ins eigene Haus holen: Dazu gehören die Zahlungsabwicklung, die Risikobewertung für die Kreditvergabe, die Betrugsanalyse, die Bonitätsprüfung und zusätzliche Kundendienstfunktionen wie der Umgang mit Streitigkeiten.