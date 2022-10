Eigene Raumstationen geplant : So will ein Milliardär den Weltraum erobern

Aktualisiert am

So will ein Milliardär den Weltraum erobern

Ein Milliardär, der mit Kryptogeschäften zu seinem Reichtum kam, will nun eigene Raumstationen im Weltraum bauen. Ist das nun wagemutig oder größenwahnsinnig?

Zu den Sternen: Der Start der SpaceX’s Falcon 9 Rakete in Florida. Bild: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jed McCaleb gehört definitiv zu den klügsten Köpfen auf der Erde. Sein Name ist den meisten nicht bekannt, aber seine Erfindungen haben ganze Branchen revolutioniert. Er erfand zum Beispiel das Tauschnetzwerk eDonkey, welches oftmals für Raubkopien missbraucht wurde. Für die Musik-, Film- und Spieleindustrie war das so einschneidend, dass sie mit Horden von Anwälten gegen die Raubkopierer vorgingen und ihre Geschäftsmodelle grundlegend neu aufstellen mussten – zu dem Zeitpunkt war er Anfang 20. Später programmierte er die Kryptobörse Mt. Gox, die er später verkaufte. Er blieb den Kryptowährungen treu, programmierte Ripple und später auch Stellar. Alles in allem ist er laut Forbes mehrfacher Multimilliardär.

Sein nächstes Ziel ist der Weltraum. Dazu hat er nun ein neues Unternehmen gegründet, das auf den Namen Vast hört und dessen Ziel es ist, Raumstationen mit künstlicher Schwerkraft zu bauen. Das Ziel ist klar: Die internationale Raumstation ISS soll im Jahr 2030 in den Ruhestand geschickt werden, und während die NASA ihren Fokus auf dem Mond und darüber hinaus sieht, wollen private Unternehmen den Weltraum über der Erde erobern – darunter eben Vast.