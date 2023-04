Gelddrucker in Nöten : So verschwindet das Bargeld

De La Rue hat in seiner 200-jährigen Geschichte schon einiges durchgemacht. Ge­gründet von Thomas de la Rue im Jahr 1821, stellte man zuerst Strohhüte her – doch dieses Geschäft erwies sich als wenig einträglich, sodass man bald Insolvenz anmelden musste. Erst mit der Umstellung auf Papierstrohhüte hatte man mehr Erfolg. Als diese aus der Mode kamen, stellte man fast vieles her, was man auf Papier drucken konnte: Spielkarten, Papiertapeten, Fahrscheine, Brettspiele, Briefmarken – und Geldscheine. 1860 wurden die ersten gedruckt, seinerzeit für die damalige britische Kolonie Mauritius im Indischen Ozean. Mit dem britischen Weltreich im Hintergrund wurde man zum größten Banknotenhersteller der Welt, man stellte 150 nationale Währungen her. Noch heute druckt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 69 nationale Wäh­rungen.

Doch die glänzenden Zeiten sind vorbei. Dafür muss man nicht einmal in die Geschichte schweifen, sondern muss sich nur den Aktienkurs der vergangenen Jahre anschauen: Aktuell dümpelt er bei rund 0,43 Pfund – das Rekordhoch aus dem Jahr 1995 lag bei 21,07 Pfund. Von einst mehr als 4000 Mitarbeitern sind noch 2300 übrig geblieben. Die Gründe dafür sind zahlreich und hängen doch viel mit dem Ende des generellen Bargeldlos-Trends zusammen: Nach Angaben des Finanzdienstleisters Fidelity Na­tional Services ist der Anteil des Bargelds am Transaktionswert – also der für eine Ware oder Dienstleistung gezahlte Preis – im Jahr 2022 weltweit von 27 Prozent im Jahr 2018 auf 16 Prozent gesunken. Bis zum Jahr 2026 wird der Anteil des Bargelds an den weltweiten Verkaufsstellen voraussichtlich auf weniger als 10 Prozent sinken. Die Covid-19-Pandemie hat da als Be­schleuniger gewirkt, da viele Re­gie­rungen in den Schwellenländern den Zu­gang zu digitalen Zahlungen fördern und die Verbraucher sich auf digitale Zahlungen verlegen. Auch für Unternehmen wird es immer billiger und einfacher, mobile Zahlungen zu akzeptieren, so der Bericht.