Wer vor wenigen Wochen noch gedacht hat, die Inflation dürfte im weiteren Jahresverlauf deutlich sinken, hat sich in bester Gesellschaft befunden. Denn diese Hoffnung haben die meisten Anleger rund um den Erdball gehegt und sind nun auf dem falschen Fuß erwischt worden. Denn die jüngsten Inflationsdaten haben eindrücklich gezeigt, dass weder die Europäische Zentralbank (EZB) noch die amerikanische Notenbank Federal Reserve ihren Zinserhöhungszyklus in absehbarer Zeit beenden können.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Dass sich die Anleger nun neu orientieren müssen, lässt sich an der Entwicklung am Anleihemarkt deutlich verfolgen. Dort sind die Renditen in der Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen in den vergangenen Wochen und insbesondere in den zurückliegenden Tagen regelrecht nach oben geschossen. Lag die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die als Referenzzins für den Euroraum gilt, noch vor vier Wochen unter 2,1 Prozent, kratzte sie am Donnerstag an der Marke von 2,8 Prozent. Das ist ein Anstieg um 0,7 Prozentpunkte, was vor Jahren einer tektonischen Plattenverschiebung am Anleihemarkt gleichgekommen wäre. Doch nach der Zinswende im vergangenen Jahr sind die Anleger heftige Schwankungen am früher so stabilen Anleihemarkt gewohnt.