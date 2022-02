Steuerklassenwahl : So vermeiden Sie den Ehestreit um die Steuerklassen

Die Ehe ist ein Privileg. Nicht nur emotional. Sondern auch finanziell. Das merken verheiratete Paare jedes Jahr bei der Steuererklärung. Denn sie müssen in der Regel deutlich weniger Steuern zahlen als unverheiratete Paare. Allerdings hat das einen unschönen Haken, der immer wieder zu Streit zwischen den Eheleuten führt: Denn auf dem Gehaltszettel merkt den Steuervorteil in der Regel nur einer von beiden, während der andere unter der Last der Lohnsteuer ächzt und das ganze System ungerecht findet.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Denn drei Viertel der Ehepaare wählen nach der Hochzeit die Steuerklassenkombination III und V. Das heißt, der Besserverdienende lässt sich in Klasse III eintragen, der Andere – und das ist häufig immer noch die Frau – in Klasse V. In Klasse III werden sehr wenig Steuern fällig, weil dort alle Freibeträge von beiden Partnern abgezogen werden (zum Beispiel zweimal der Grundfreibetrag von fast 10.000 Euro). Dort wird auch der Steuerrabatt durch das Ehegattensplitting berücksichtigt. In Klasse V sind deswegen die Steuern besonders hoch. Vom Brutto bleibt wenig übrig, der Beitrag zum Familieneinkommen scheint niedrig. Das sorgt für Frust und verschiebt in einigen Ehen die Machtverhältnisse zwischen den Partnern. Dann heißt es manchmal: „Ich verdiene den größten Teil, also darf ich mehr über die Verwendung entscheiden.“ Und schon ist der Streit da. Gleichzeitig sinkt der Anreiz, nach der Babypause wieder zu arbeiten zu beginnen, weil es netto so wenig zusätzlich bringt.