Börsenstreit mit der EU :

Börsenstreit mit der EU : Schweizer Aktien nur auf Umwegen handelbar

Seit Juli sperrt die Schweiz Aktien ihrer Unternehmen für Börsen in der Europäischen Union. Auf welchen Wegen kommen Anleger an der Blockade vorbei?

Der Blick in den Kursteil der F.A.Z. dürfte seit Anfang des Monats bei einigen Lesern für leichte Irritation gesorgt haben. Betroffen sind Anleger, die Schweizer Aktien besitzen oder kaufen wollen, denn für Unternehmen mit Erstnotiz an der Schweizer Börse bleibt die Spalte mit den Euro-Kursen der normalerweise parallel auch auf dem Frankfurter Parkett gehandelten Aktien leer.

Gedruckt werden zunächst nur noch die Franken-Kurse an der Heimatbörse. Das gilt etwa für den Industriekonzern ABB, den Nahrungsmittelriesen Nestlé, die Großbank UBS, den Versicherer Zurich sowie für die Pharmaunternehmen Novartis und Roche. Was noch schwerer wiegt: Diese und andere Schweizer Aktien lassen sich an den Börsen der Europäischen Union (EU) nicht mehr handeln.