Geldanlage : So trotzen Sie den Strafzinsen Ihrer Bank

Die negativen Zinsen auf Guthaben bei Banken sind, so habe ich den Eindruck, in der Mitte des Volkes angekommen. Wer mehr als 50.000 Euro auf dem Girokonto hat, muss pro Jahr ein „Verwahrentgelt“ von 0,5 Prozent bezahlen. Das sind bei einem Guthaben von 100.000 Euro jährlich 250 Euro, und der „arme“ Girokonto-Millionär wird mit 4750 Euro zur Ader gelassen. Das ist bitter, doch was nicht zu ändern ist, sollte nicht mit „Gewalt“ passend gemacht werden. Oder vielleicht doch? Was halten Sie zum Beispiel von der Kraft der schöpferischen Zerstörung?

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der schöne Begriff ist das geistige Eigentum von Joseph Schumpeter, des berühmten Volkswirtes aus Mähren, der von 1883 bis 1950 lebte und in Graz, Bonn und Boston lehrte. Schumpeter vertrat die Meinung, dass Wachstum in erster Linie durch erfinderische und mutige Unternehmer entsteht. Kurzum: Sie schneiden alte Zöpfe durch „schöpferische Zerstörung“ ab und sorgen auf die-se Weise für Fortschritt und Wohlstand. Was meinen Sie, liebe Leser, könnte Sie diese Haltung nicht auch bei Ihrer privaten Geldanlage beflügeln?