Umsatzrückgänge : So stark belastet der Zinsanstieg den Immobilienmarkt

Bürogebäude im Frankfurter Norden: So verwirrend wie diese Architektur sind derzeit auch die Aussichten am deutschen Immobilienmarkt. Bild: dpa

Der Wind hat sich am deutschen Immobilienmarkt gedreht. „Die fetten Jahre sind vorbei“, lautete der Befund in einer am Montag veröffentlichten Studie der Immobilienberatung Cushman & Wakefield (C&W). Das Investitionsvolumen in Gewerbeimmobilien sank 2022 gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 51,7 Milliarden Euro. Es sei der schwächste Wert seit 2015 gewesen, betonten die Immobilienberater.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Von einem verhaltenen Jahr sprachen die Fachleute von BNP Paribas Real Es­tate, der Immobilieneinheit der französischen Großbank. Sie blickten auf den Markt für größere Wohnungsbestände ab 30 Wohneinheiten. Hier sank das Investitionsvolumen 2022 gegenüber dem langjährigen Durchschnittswert um rund ein Drittel auf 13 Milliarden Euro. Der Rückgang zum Jahr 2021 von 74 Prozent wird durch die 22 Milliarden Euro schwere Übernahme des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen durch den Rivalen Vonovia stark verzerrt.