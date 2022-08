Tipps für den Geldbeutel : So sparen Sie Steuern – ganz ohne Oase

Wer Steuern sparen will, muss nicht gleich in eine Steueroase in der Karibik fliegen. Aber es geht auch ohne windige Steuervermeidungskonstruktionen. Ganz legal. Und in Deutschland.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Das am meisten verbreitete Hilfsmittel zum Steuernsparen ist hierzulande die vermögensverwaltende GmbH. Das ist keine Briefkastenfirma, sondern eine Gesellschaft, deren Eigentümer offiziell be­kannt sind. Sie hat nur einen Zweck: Sie verwaltet die Geldanlagen ihrer Besitzer und spart durch den Firmenmantel Steuern. Sie hat keine Angestellten und keine Firmenzentrale, sie existiert nur auf dem Papier.