Tricks und Kniffe : So sparen Sie an der Autoversicherung

Für Autobesitzer gibt es derzeit wenig gute Nachrichten. Das Tanken ist schon seit einigen Monaten sehr teuer. Und nun soll auch noch die Autoversicherung mehr kosten. Die Inflation führe dazu, dass Autoversicherer im kommenden Jahr die Prämien erhöhen müssten, sagt Deutschlands Versicherungsaufseher Frank Grund. Und auch Verbraucherexperten warnen bereits, dass auf Autobesitzer demnächst höhere Kosten zukommen werden.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Was also tun? Wollen Autobesitzer für das kommende Jahr zu einer günstigeren Versicherung wechseln, haben sie üblicherweise noch bis zum 30. November Zeit, um den bestehenden Vertrag zu kündigen und zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Dafür reicht ein kurzes Kündigungsschreiben an den Versicherer. Die verschiedenen Tarife zu vergleichen kann sich in vielen Fällen lohnen.