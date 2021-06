Hacker und Phishing : So schützen Sie Ihr Bankkonto vor Betrügern

Aktualisiert am

So schützen Sie Ihr Bankkonto vor Betrügern

Der moderne Bankbetrug läuft für gewöhnlich in zwei Schritten ab. Vom ersten Schritt bemerkt der Kunde meistens nichts, an den zweiten Schritt erinnern sich die meisten im Nachhinein leider noch gut, zu gut.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ganz zu Anfang erhält der Kunde eine E-Mail. Oft geht es darin gar nicht um die eigene Bank, sondern um anderes: „Auftragsbestätigung“ kann dort zum Beispiel in der Betreffzeile stehen oder „Ihr Paket ist da“. Manch einer kann dann nicht widerstehen und klickt neugierig auf den beigefügten Link oder das angehängte Dokument. Danach wird zwar in der Regel schnell klar, dass man doch kein Paket bekommt. Aber viele vergessen die Sache dann auch schnell wieder. Durch das Anklicken des Links konnten Betrüger jedoch unbemerkt eine Schadsoftware auf dem Computer unterbringen. Von jetzt an liest der Betrüger im schlimmsten Fall alles mit.