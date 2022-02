Ukraine-Konflikt : Was Putins Eskalation für Anleger und Verbraucher bedeutet

Dienstag an der Börse: Für Anleger bringt die Eskalation in der Ukraine weitere Unsicherheiten mit sich. Bild: dpa

Die Zuspitzung der Ukraine-Krise hat die Aktienmärkte am Dienstag schwer belastet. Doch nach dem ersten Schock wurden die Verluste im Laufe des Tages wieder wettgemacht. Der Dax rutschte am Morgen in der Spitze um 2,5 Prozent auf bis zu 14 358 Punkte ab. Nach einem unerwartet gut ausgefallenen ifo-Index zur Stimmung in der deutschen Wirtschaft sowie einigen Unternehmensnachrichten setzte aber eine Erholung ein. Am Nachmittag lag der Dax mit 14.753 Punkten sogar mit 0,1 Prozent leicht im Plus.

Die Finanzmärkte verunsichern zwar die geopolitischen Risiken durch den Ukraine-Konflikt, den der russische Präsident Wladimir Putin mit der Anerkennung der Separatistengebiete von Donezk und Luhansk als unabhängige Regionen und der Entsendung von Soldaten in die Ost-Ukraine angeheizt hat. Doch die von der EU geplanten Sanktionen wie das Handelsverbot mit russischen Staatsanleihen oder die Aufnahme von Hunderten Personen und Unternehmen auf die Sanktionsliste interpretierten die Anleger offenbar mit Erleichterung, weil sie zuvor Schlimmeres befürchtet hatten. Zudem erklärte Putin, dass russisches Erdgas weiter fließen soll. Russland ist einer der wichtigsten Exporteure von Erdgas und -öl.

Ölpreis nahe 100 Dollar

Die Furcht vor Sanktionen und Lieferausfällen ließen den Ölpreis dennoch weiter steigen. Brent-Öl aus der Nordsee verteuerte sich um bis zu 4,2 Prozent auf 99,38 Dollar pro Barrel. Der Ölpreis lag damit nur noch wenige Cent von der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar entfernt. Sie ist zuletzt vor siebeneinhalb Jahren erreicht worden. Die Befürchtung von Lieferunterbrechungen durch Russland war der Grund, warum in London der Aluminiumpreis auf ein 13-Jahres-Hoch von 3350 Dollar je Tonne anzog. Der Nickelpreis kletterte auf den höchsten Stand seit August 2011. Der Anstieg der Rohstoffpreise befeuerte weiter die Inflationssorgen der Anleger.

Unter die Räder kamen am Morgen vor allem Automobilhersteller, Banken und Finanzdienstleister. Die entsprechenden Branchenindizes gaben bis zu rund 3 Prozent nach, bevor auch hier eine Erholung einsetzte. Dagegen legten Öl- und Gasaktien zu. Auch beim Gold griffen Anleger zunächst zu. Der Preis für das Edelmetall zog um bis zu 0,4 Prozent auf 1913,89 Dollar pro Feinunze und damit auf den höchsten Stand seit fast neun Monaten an, bevor Gewinnmitnahmen einsetzen.

Im Tagesverlauf rückten dann wieder Unternehmensnachrichten in den Fokus der Anleger. Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt fuhren Porsche und Volkswagen mit Plänen für einen milliardenschweren Börsengang ins Rampenlicht. Die Titel der Beteiligungsholding Porsche SE setzten sich mit einem Kursplus von mehr als 14 Prozent an die Dax-Spitze, dicht gefolgt von VW mit einem Kurszuwachs von rund 9 Prozent. Volkswagen bereitet einen Börsengang seiner Sportwagentochter Porsche AG vor. Größter Dax-Verlierer war mit einem Minus von knapp sieben Prozent nach der Vorlage von Zahlen dagegen der Gesundheitskonzern Fresenius.

Viele Analysten erwarten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Ölpreis die Marke von 100 Dollar überschreitet. Die DZ Bank hält im Zuge des Konflikts sogar Preise von 120 Dollar für möglich. Diskutiert wird am Ölmarkt, ob die Ölstaaten die 100-Dollar-Marke als eine Grenze ansehen, von der an sie dann doch mehr Öl fördern als geplant. Giovanni Staunovo, Ölanalyst der UBS, ist da allerdings skeptisch: „Die OPEC-Staaten weisen darauf hin, dass der Ölpreis durch geopolitische Gründe nahe 100 Dollar notiert und nicht aufgrund fundamentaler Faktoren.“

Heizölkäufer in der Zwickmühle

Was heißt das für Verbraucher? Am Dienstag gab es bereits einen Ansturm auf Heizöl, wie das Internetportal Heizoel24 berichtet. Viele Leute seien offenbar besorgt, dass es zu Engpässen oder Preisschocks kommen könnte, sagte Portal-Chef Oliver Klapschus: „Angesichts der großen Unsicherheit kaufen viele Verbraucher nun in den steigenden Markt hinein.“ Das Handelsvolumen sei am Dienstag zeitweise viermal so hoch gewesen wie an durchschnittlichen Tagen. Viele Heizölkunden säßen zum Ende des Winters auf fast leeren Tanks und steckten in der Zwickmühle zwischen Abwarten und Kaufen. Der Heizölpreis habe mit 97,51 für 100 Liter einen neuen historischen Höchststand erreicht.