Zentralbank startet Testphase : So plant die EZB den Digitaleuro

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Arbeit zur Entwicklung eines digitalen Euros beschleunigen. Dazu legte die Notenbank am Freitag einen Bericht vor. Am 12. Oktober wird eine öffentliche Konsultationsphase sowie eine interne Testphase starten, die drei Monate dauern dürfte.

Danach will sich der EZB-Rat damit befassen, ob ein konkretes Projekt zur Einführung des digitalen Zentralbankgeldes eingerichtet werden soll. Das dürfte Mitte kommenden Jahres sein. Bis die Bürger mit dem digitalen Euro bezahlen können, dürften aber noch mal einige Jahre vergehen.

„Die Menschen in Europa bezahlen, sparen und investieren immer häufiger auf elektronischem Weg. Unsere Aufgabe ist es, das Vertrauen in unsere Währung zu sichern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Euro für das digitale Zeitalter gerüstet ist“, sagte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Wir sollten darauf vorbereitet sein, einen digitalen Euro einzuführen, sollte dies erforderlich werden.“

Doch davor sind noch einige Fragen zu klären, wie es der Bundesverband deutscher Banken (BdB) in seiner Stellungnahme forderte. Auf schon bestehende digitale Zahlungsmittel wie zum Beispiel die elektronische Überweisung verwies EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta. „Eine digitale Währung hingegen, die von der Zentralbank begeben wird und die wir alle im Alltag verwenden können, haben wir nicht. Mit anderen Worten: Uns fehlt das digitale Gegenstück zu den Euro-Banknoten", sagte er.

Antwort auf Facebooks Digitalwährung

Die EZB machte in ihrem Bericht zum digitalen Euro klar, dass sie nicht in Konkurrenz zu privaten Anbietern treten wolle. Jedoch wären private Zahlungsdienstleister und Geschäftsbanken von der Einführung des digitalen Zentralbankgeldes betroffen. Schließlich reagieren die EZB und andere Notenbanken auf Pläne privater Unternehmen, digitale Vermögenswerte einzuführen. Der Libra von Facebook ist das bekannteste Beispiel und die Vorstellung der Pläne dazu war für die Notenbanken ein Weckruf, selbst an einer digitalen Geldform zu arbeiten.

Hinzu kommt die Befürchtung, dass Europa in neuen Zahlungstechnologien abgehängt wird. Schon jetzt beherrschen amerikanische Zahlungsdienstleister wie Mastercard, Visa oder Paypal den Markt. Auf ihn drängen zudem chinesische Internetkonzerne wie Ali Baba oder Tencent, ebenso wie Apple, Google und Facebook aus den Vereinigten Staaten. Sehr früh, schon im Jahr 2014, hat die chinesische Notenbank mit der Entwicklung eines digitalen Renminbi begonnen, der schon in einigen Städten getestet wird.

Zu den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 soll die digitale Variante der chinesischen Währung an Touristen ausgegeben werden. In Europa prüft die Schwedische Reichsbank schon seit längerem die „E-Krona“. In dem Land spielt Bargeld nur noch eine sehr geringe Rolle, zu mehr als 80 Prozent bezahlen die Schweden mit Kredit- oder Girokarte. Den signifikanten Rückgang von Bargeld als Zahlungsmittel nennt die EZB als einen Grund, warum sie ihre Arbeit am digitalen Euro nun intensiviert.

Banken bangen um ihre Rolle

„Mit ihrer Position zu digitalem Zentralbankgeld setzt die EZB ein wichtiges Zeichen“ erklärte BdB-Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid. Der digitale Euro sei ein Zukunftsthema mit höchster Bedeutung für die Sicherheit und Stabilität der europäischen Finanzmärkte, bei dem es aber nach wie vor noch hochrelevante Fragen zu klären gelte. „Der erste Anlauf beim digitalen Euro muss sitzen, ansonsten setzen wir die europäische Souveränität in Sachen digitale Währung aufs Spiel“, befürchtet Krautscheid.

Die jetzt folgende Diskussion müsse sicherstellen, dass Banken eine zentrale Rolle bei der Ausgabe eines digitalen Euros haben, fordert der private Bankenverband, dem auch die Deutsche Bank und die Commerzbank angehören. Digitale Währungen können dem Bitcoin ähneln, wenn sie auf einer sogenannten Blockchain basieren, also auf einer Kette von Datenblöcken, die sich mit jeder Transaktion ausbaut. Eine weitere Alternative ist ein digitales Zahlungsmittel, das auf einer Art Wertgutschrift, einem sogenannten Token, beruht.

In dieser Form könnte der digitale Euro auch offline, zum Beispiel über eine Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphones, ausgetauscht werden. Die EZB will sich mit beiden Varianten befassen. Eine solche elektronische Form von Zentralbankgeld könnte von der breiten Bevölkerung genutzt werden – genauso wie Bargeld, nur in digitaler Form. „Ein digitaler Euro wäre eine Ergänzung zum Bargeld, kein Ersatz“, erklärte EZB-Direktor Panetta. In jedem Fall werde das Eurosystem weiterhin Bargeld ausgeben, versicherte die EZB.

Vor kurzem hatte Bundesbankpräsident Jens Weidmann auf die Risiken digitalen Zentralbankgeldes hingewiesen. So könne es in einer Bankenkrise zu einem „digitalen Bank-Run“ kommen, wenn die Kunden ihre Einlagen von den Banken abzögen und in digitales Geld umschichteten. Nach Ansicht von Weidmann ist es vor allem die Aufgabe privater Unternehmen in einer Marktwirtschaft, Zahlungsverkehrslösungen anzubieten, die die Öffentlichkeit nachfrage. Die EZB, aber auch andere Notenbanken halten aber sichere und verlässliche Zahlungsinstrumente für Transaktionen in der digitalen Wirtschaft für notwendig.

Vor allem Banken und Industrie wollen für den Ausbau des „Internets der Dinge“, also umfassend digitalisierter Wirtschaftstätigkeit, ein rechtlich sicheres Zahlungsmittel, um einen reibungslosen Ablauf von Produktion und Handel zu gewährleisten. Ein digitaler Euro kann dazu das Instrument sein, obwohl die digitalisierten Zahlungssysteme inzwischen sehr schnell arbeiten.

Deshalb sind die Vorteile des digitalen Zentralbankgelds für den Verbraucher nicht sofort ersichtlich, da dieser mit Buchgeldtransaktionen wie etwa Kartenzahlungen oder Echtzeit-Überweisungen schon über eine Auswahl effizienter und schneller Zahlungsmöglichkeiten verfügt. Ein digitales Zentralbankgeld wäre eine Option, mit der bezahlt werden kann, ohne dass dazwischen noch ein Zahlungsverkehrssystem geschaltet wäre.