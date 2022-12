Aktualisiert am

So können sich Sparer gegen die Inflation wappnen

Herausforderung im neuen Jahr : So können sich Sparer gegen die Inflation wappnen

Der Sparer-Albtraum Inflation geht weiter: Was ist bei der Teuerung im Jahr 2023 zu erwarten – und wie schützt man sich davor?

EZB-Zentrale in Frankfurt: Die Notenbank hat die Zinsen jetzt viermal angehoben - aber es dauert ohnehin, bis das wirkt. Bild: dpa

Immerhin 7,2 Prozent Inflation erwartet die Bundesbank im Durchschnitt für das neue Jahr 2023. Das ist etwas weniger als im alten – trotzdem geht der Sparer-Albtraum weiter. Zwar dürfte die Inflationsrate in Deutschland im Dezember etwas gesunken sein, weil der Staat in Deutschland den Abschlag für die Gasrechnung übernimmt und die Statistiker entschieden haben, das in die Inflationsberechnung einzubeziehen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Schon im Januar aber dürfte die Rate wieder deutlich höher ausfallen – wenn auch wohl nicht zweistellig wie zuletzt im Oktober und November. Rewe-Chef Lionel Souque jedenfalls warnt in einem Interview, Verbraucher müssten sich weiterhin auf stark steigende Lebensmittelpreise einstellen. Der Höhepunkt der Inflation könnte zwar mittlerweile überschritten sein – gleichwohl bleibt diese 2023 für die Sparer eine seit Jahrzehnten nicht mehr gekannte Herausforderung.

Es geht um viel: Inflationsraten auch in einer Größenordnung von 7 Prozent lassen Erspartes auf dem Girokonto dahinschmelzen wie Schnee in der Sonne.

Das Ganze kann sogar zu einer Sparer-Falle werden, wenn die wieder etwas gestiegenen Sparzinsen viele dazu verleiten, wieder mehr Geld auf dem Sparkonto liegen zu lassen, nur weil die Bank keine Negativzinsen mehr verlangt – und das Vermögen dann durch die Inflation schrumpft. Negative Realzinsen, die nach Abzug der Inflation entstehen, können noch tückischer sein als negative nominale Zinsen.

Was können Sparer also tun, um ihr Vermögen vor einer solchen Geldentwertung zu schützen? Emmerich Müller, Vorstand des Bankhauses Metzler und dort für das Private Banking zuständig, hat für Sparer eine ernüchternde Botschaft: „Es gibt derzeit keine Möglichkeit, Geld ,sicher’ zu parken.“

Sein Ratschlag: „Im aktuellen Umfeld rekordniedriger Realzinsen ist es ratsam, ein Übergewicht in Substanzvermögen zu halten, zum Beispiel in Form von Aktien“, sagt Müller. Zwar könnten auch Aktien temporär unter den extrem hohen Inflationsraten leiden. „Viele Unternehmen haben jedoch die Möglichkeit, steigende Kosten mit etwas Zeitverzug an die Kunden weiterzugeben“, hebt Müller hervor: „Bei der Titelauswahl ist daher verstärkt auf eine gute Marktposition und Preissetzungsmacht zu achten.“

Risiko: Inflation plus Rezession

Eine Gefahr dabei: Wenn es mit der Wirtschaft im neuen Jahr zunächst abwärts geht, wofür vieles spricht, aber die Inflation gleichzeitig hoch bleibt, könnten auch die Aktienkurse ins Trudeln geraten. „Angesichts der bestehenden Rezessionsrisiken sollten Anleger auf Unternehmen setzen, die potentiell in der Lage sind, konjunkturelle Durststrecken gut zu überstehen“, sagt Metzler-Vorstand Müller. Dies gelte unter den Branchen vor allem für sogenannte defensive Sektoren, wie Basiskonsum und Gesundheit.

„Nach Eintritt der Rezession können dann auch zyklische Titel wieder interessanter werden“, sagt Müller. Die Historie zeige: Aktienmärkte begönnen im Durchschnitt schon vier Monate vor Ende der Rezession wieder zu steigen: „Konjunkturschwankungen bieten also oft auch Chancen, sofern sie sich nicht zu einer Systemkrise ausweiten, wovon wir gegenwärtig nicht ausgehen.“