Investieren in Halbleiter-ETF : So können Anleger vom Chipmangel profitieren

Die Mega-Investition, die der amerikanische Chiphersteller Intel in Europa plant, richtet wieder einmal das Augenmerk auf die Halbleiterbranche. Allein in Magdeburg will der Konzern für 17 Milliarden Euro eine neue Fabrik bauen, weitere 16 Milliarden Euro sollen in andere europäische Standorte fließen. Der kalifornische Konzern nutzt dafür als Erster den von der EU-Kommission verabschiedeten „Chips Act“, der für solche Investitionen staatliche Milliardenbeihilfen ermöglicht. Damit reagierte die EU auf den Chipmangel, der im Zuge der Corona-Krise viele europäische Konzerne ausbremste, und hofft, noch deutlich mehr Unternehmen aus der Halbleiterindustrie zu ähnlichen Investitionen zu bewegen.

Auch in anderen Weltregionen werden die Chiphersteller gerade mit hohen Subventionen umgarnt. Und die Knappheit, unter der viele Unternehmen in aller Welt derzeit leiden, führt vor Augen, wie wichtig die teils winzig kleinen Chips für die gesamte Wirtschaft inzwischen sind. Ist das ein guter Zeitpunkt für Anleger, in den Markt einzusteigen? Und wenn ja, dann wie?