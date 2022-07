Neobroker : So knapp stand Robinhood vor der Pleite

Es war im vergangenen Januar, als die Aktienkurse einzelner Unternehmen geradezu verrücktspielten. Damals schlossen sich Kleinanleger zusammen, um Shortsellern ein Schnippchen zu schlagen und dafür zu sorgen, dass ihre Wetten platzten. Das prominenteste Beispiel dafür war die Computerspiele-Kette Gamestop : Der Kurs stieg auf 350 Dollar, nachdem er nur Tage vorher unter 20 Dollar gelegen hatte – um im Anschluss wieder einzustürzen. Viele der meist jungen Käufer haben die Papiere nicht über Banken erstanden, sondern waren bei den sogenannten Neobrokern aktiv – allen voran bei Robinhood . Doch der amerikanischen Börse wurde es zu viel, sie verbot auch den Handel mit manchen Aktien. Die Hintergründe waren damals unklar und sorgten auch dafür, dass der amerikanische Kongress sich mit dem Thema beschäftigte. Nun wurde von demokratischen Abgeordneten ein minutiöser Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie knapp es war, dass Robinhood sogar hätte kollabieren können – mit ungeahnten Folgen für die Aktienmärkte.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft.

Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, muss man in die Geschichte von Robinhood schauen: Die Gesellschaft leistete die Pionierarbeit im Bereich des kommissionsfreien Wertpapierhandels, ihr Geschäftsmodell setzt auf dem sogenannten Payment for Order Flow (PFOF) auf. Robinhood handelt nicht selbst, sondern verkauft die Aufträge seiner Kunden an sogenannte Market Maker, die darum wetteifern, diese Aufträge abzuschließen. Dadurch war es möglich, dass Robinhood und nach ihnen viele andere Neobroker ihren Service zu sehr niedrigen Preisen oder sogar kostenlos anbieten konnten – und das nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Ein berühmter deutscher Anbieter ist zum Beispiel Trade Republic, der mit einem ähnlichen Geschäftsmodell hierzulande Erfolge hatte, aber gegen eine strengere Regulierung seitens der Europäischen Kommission kämpft. So oder so ist es seitdem kein Problem mehr, Aktien schnell und günstig zu handeln. Das hat den Aktienhandel auch für breitere Schichten geöffnet.