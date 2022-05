Finanzmarkt : So groß sind die Herausforderungen der Börsen

Die Institution Börse stand in ihrer bald 600-jährigen Geschichte schon oft vor Herausforderungen – auch heute wieder. Grund genug für das Frankfurter Center for Financial Studies und das Institut für Banken und Finanzgeschichte, aus Anlass des Erscheinens eines neuen Buches zur Geschichte des Wertpapierhandels in Deutschland dieses Thema mit zwei Vorträgen und einer Podiumsdiskussion größer aufzurollen.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Seine historisch größte Herausforderung hat der Börsenplatz Deutschland nicht gut bewältigt. Das machte Carsten Burhop klar, Historiker an der Universität Bonn. 1913 waren in Deutschland 1579 Unternehmen börsennotiert, heute sind es noch 438. Kamen damals 24 Börsengesellschaften auf eine Million Einwohner, so sind es heute noch fünf. Von einem Anteil des Kapitalmarkts von 80 Prozent an der Unternehmensfinanzierung ist man heute meilenweit entfernt.