Flugpreise sind ein Mysterium. Wie sie zustande kommen, versteht man nicht so leicht. Und warum sie sich ständig ändern, auch nicht. Die Suche nach dem günstigsten Flug kann dadurch eine zeitraubende und verwirrende Angelegenheit sein. Daher hilft es, wenn man die Gesetzmäßigkeiten der Ticketberechnung kennt.

So viel ist sicher: Fluggesellschaften lassen sich nicht gern in die Karten schauen. Intransparenz in der Festlegung der Preise ist offensichtlich Teil ihres Geschäftsmodells. Zum Beispiel die Lufthansa: Wer dort im Buchungs­system für den kommenden Januar einen Flug von München nach Peking und zurück sucht, bekommt für 700 Euro ein Angebot. Nahezu absurd ist es, dass die Strecke von Stockholm nach München und von da aus weiter mit dem gleichen Peking-Flug an denselben Tagen auch für 440 Euro zu haben ist.