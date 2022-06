Die Vermögensfrage : Die Suche nach dem richtigen Börsenplatz

Aktualisiert am

Im Ländle vor der Corona-Pandemie: An der Börse Stuttgart handeln vornehmlich Kleinanleger. Die Makler sehen zu, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Bild: dpa

Das Depot: freigeschaltet. Das Referenzkonto: aufgeladen. Die ISIN: doppelt und dreifach überprüft, damit am Ende statt der auf Reddit empfohlenen Geheimtipp-Aktie nicht der olle Dax-Wert im Depot landet. Fehlt eigentlich nur noch der letzte Klick auf „Kaufen“. Oder?

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Frage ist noch, wo man denn handelt. Anleger in Deutschland haben die Wahl zwischen vielen verschiedenen Börsenplätzen, die mit eigenen Vorzügen und Handelskonditionen werben. Die traditionellen Handelsplätze sind Frankfurt, Berlin, Stuttgart und München. Die Börsen in Hamburg, Hannover und Düsseldorf haben sich zur „Börsen AG“ zusammengeschlossen, agieren aber als weitestgehend eigenständige Börsen. Zudem gibt es die digitalen Börsenplätze Xetra, Tradegate Exchange, Quotrix und Gettex. Nicht als Börsen, aber als Handelsplätze können die Handelsplattformen der Baader Bank oder der Lang & Schwarz Exchange bezeichnet werden. Sie unterliegen einem geringeren Maß an Regulierung, kosten oft weniger Gebühren, bieten unter Umständen aber auch schlechtere Preise.