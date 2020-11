Sitzung am 10. Dezember : Könnte die EZB auch die Zinsen weiter senken?

EZB-Zentrale in Frankfurt: Am 10. Dezember steht die nächste geldpolitische Sitzung an. Bild: Lucas Bäuml

Am 10. Dezember, also in rund drei Wochen, will die Europäische Zentralbank (EZB) über einen möglichen nächsten großen Schritt in der Geldpolitik entscheiden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat hervorgehoben, alle Instrumente der Notenbank für die Geldpolitik sollten darauf überprüft werden, ob sie neu kalibriert werden müssen. Die EZB-Stäbe arbeiteten schon daran. An den Finanzmärkten rechnen einige Beobachter nun mit einer Verlängerung des Krisen-Anleihekaufprogramms PEPP oder mit Veränderungen des längerfristigen Kaufprogramms APP. Aber könnte die EZB auch die Zinsen nochmal senken – etwa den Einlagenzinssatz für Banken?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Im Augenblick liegt der Einlagenzins bei minus 0,5 Prozent. Und EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sagte kürzlich in einem Interview, die Notenbank sei bei den Zinsen zumindest noch nicht an der theoretischen Untergrenze angekommen. „Unsere Analysen zeigen, dass eine weitere Senkung möglich wäre, ohne an den Punkt zu gelangen, an dem sie nicht mehr wirkt oder sogar schadet.“ Eine Vorentscheidung sei zwar noch nicht gefallen, aber die wirtschaftliche Situation sei eine andere als noch im März.

Die Banken wettern vorsichtshalber

Immerhin sehen die Banken sich im Augenblick schon genötigt, noch mal auf die hohe Belastung durch die Negativzinsen für sie hinzuweisen. Bankenverbandspräsident Hans-Walter Peters forderte, es müsse eine Entlastung der Banken bei den Negativzinsen geben, etwa durch höhere Freibeträge – keine weiter Belastung. In eine ähnliche Richtung äußerte sich Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.

Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg meint, eine weitere Zinssenkung der EZB sei „möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich“. Die Notenbank könnte stattdessen die Zinsen für langfristige Kredite an die Banken, „TLTRO“ genannt, weiter herabsetzen: „Das wäre eine Art Zinssenkung durch die Hintertür.“ Ein solcher Schritt wäre bei den Banken vermutlich ungleich beliebter als eine Verschärfung der Negativzinsen.

Der große Anleihe-Investor Pimco meint, die EZB werde sich zwar die Möglichkeit offen halten müssen, die Zinsen weiter zu senken, sie werde das aber auf absehbare Zeit nicht tun. „Die Messlatte dafür ist hoch“, sagte Anleihefachmann Konstantin Veit. Aus seiner Sicht hätten Lagarde und Schnabel in letzter Zeit ohnehin eher wenig Appetit auf weitere Zinssenkungen gezeigt. Schließlich könnte das Umfeld erhöhter Unsicherheit die traditionellen Reaktionen des privaten Sektors auf Zinssenkungen verändern – und diese damit kontraproduktiv machen.

Kapitalmarktzinsen leicht rückläufig

Auch bei der Fondsgesellschaft Franklin Templeton hält man eine Zinssenkung für eher unwahrscheinlich. „Wir gehen nicht davon aus, dass die EZB die Zinssätze senkt, da sie sich bereits auf einem sehr akkommodierenden Niveau befinden“, sagte David Zahn, Head of European Fixed Income. Zudem meint er, eine weitere Senkung der bereits negativen Zinssätze hätte ohnehin wahrscheinlich „keine signifikanten Auswirkungen“.

Die Kapitalmarktzinsen in Deutschland waren am Mittwoch zeitweise leicht rückläufig, und am Anleihemarkt wurde dabei vor allem auf die erwartete Lockerung der EZB im Dezember verwiesen. Auch für die Sparzinsen in Deutschland hatte das Internetportal Weltsparen zuletzt einen weiteren leichten Rückgang von sehr niedrigem Niveau aus vermeldet. Für Tagesgeld gibt es im Moment in Deutschland im Schnitt 0,03 Prozent Zinsen, für Festgeld auf ein Jahr 0,15 Prozent. Und für Baugeld auf zehn Jahre zahlen Verbraucher im Schnitt 0,66 Prozent.

Max Herbst von der FMH-Finanzberatung meint, eine neuerliche Lockerung der EZB im Dezember werde die Verbraucherzinsen weiter niedrig halten. Mit sinkenden Bauzinsen als Reaktion auf die Notenbank rechne er gleichwohl nicht. Die EZB-Lockerung könnte zur Folge haben, dass die Anlagezinsen, Dispozinsen und Ratenkreditzinsen zumindest nicht steigen, sagte Herbst: „Aber an eine weitere wirkliche Senkung als Auswirkung glaube ich nicht.“