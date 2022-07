Die Vermögensfrage : Sendet der Kryptomarkt ein Lebenszeichen oder ist es nur ein letztes Zucken?

Aktualisiert am

Die Kurse von Bitcoin und Co. sind schon tief eingebrochen. Jetzt trifft die Energieknappheit die stromhungrige Vermögensklasse auch noch an ihrer Achillesferse. Welche Fragen sich Anleger stellen sollten.

Der Bitcoin als führende Kryptowährung hat diese Woche nach den katastrophalen Kurseinbrüchen der vergangenen Monate erstmals wieder kräftigere Gewinne verbucht. Sendet die zutiefst erschütterte Kryptowelt damit ein Lebenszeichen, oder handelt es sich nur um den Sprung einer toten Katze? So bezeichnen abgebrühte Börsenprofis den vorübergehenden Effekt steigender Kurse kurz nach einem tiefen Einbruch und denken dabei an das schreckliche Bild eines Haustiers, das nach einem Absturz vom Balkon vom Boden abprallt. Ein echtes Comeback der Kryptokurse kann sich aktuell kaum jemand vorstellen.

So sprach der Fintech-Manager Frank Niehage am Mittwoch vor Frankfurter Wirtschaftsjournalisten von einem „Kryptowinter“, also einer regelrechten Eiszeit für digitale Währungen. Ob es jemals wieder ein Tauwetter gibt, traut sich im Moment niemand vorherzusagen – und glauben würde solche Prognosen gerade sowieso keiner. Niehage ist als Chef des stark gewachsenen europäischen Onlinedepotanbieters Flatex Degiro eigentlich ein Verfechter digitaler Technik für die Finanzbranche, trotzdem steht er Kryptowährungen zurückhaltend bis skeptisch gegenüber. Angesichts der tief eingebrochenen Kurse etwa für die wichtigste Digitalwährung Bitcoin vom Hoch über 60.000 Dollar auf 20.000 Dollar haben Kryptoskeptiker wie Niehage verständlicherweise Oberwasser.