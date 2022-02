Kursausschläge an den Börsen : Sind Zinsen und Inflation die wirklichen Unruhestifter?

Wenige Wochen vor Weihnachten wurde Patrick Hussy mit einem Mal misstrauisch. Hussys Firma, Sentix Asset Management, wertet seit vielen Jahren die Stimmung der Anleger aus. Ihre regelmäßige Umfrage unter insgesamt 5000 privaten und professionellen Investoren ermöglicht ein ziemlich zuverlässiges Bild darüber, was die Menschen an den Börsen gerade so umtreibt. Was Hussy aber Ende 2021 aus seinen Jahresumfragen herauslas, hatte er so noch nie gesehen, seitdem er erstmals im Jahr 2015 danach gefragt hatte. Die Anleger sollten nämlich ihre Renditeerwartung für das kommende Jahr formulieren: Acht Prozent nannten die Privatanleger als Wert für 2022 und 5,2 Prozent die professionellen Anleger. So hohe Erwartungen hatten sie nie zuvor angegeben. „Wir konnten einen Hauch von Gier beobachten“, sagt Hussy.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Dem Experten schwante nichts Gutes. Denn an der Börse wie im Leben gilt ein einfacher psychologischer Zusammenhang: Je größer im Vorhinein die Erwartung, um so größer ist auch im Nachhinein die Enttäuschung, wenn die Dinge am Ende doch ganz anders kommen als gedacht. Die ersten Börsenwochen des neuen Jahres sind denn auch gar nicht so gelaufen, wie sich das Anleger vorgestellt haben dürften. Der S&P 500, Amerikas wichtigstes Börsenbarometer, hat im Januar rund sechs Prozent an Wert verloren, der auf Tech-Aktien spezialisierte Nasdaq-Index sogar fast zehn Prozent. Auch die Schwankungen im Dax sind nicht ohne. Deutschlands bekanntestes Aktienbarometer hat zwischenzeitlich mehr als 1000 Punkte abgeben müssen, sich dann aber auch einmal wieder ein paar Tage erholt. So ist es kein Wunder, dass derzeit an den Finanzmärkten vor allem ein Wort in aller Munde ist, das wie kein zweites an der Börse für Unruhe steht: Die Rede ist von der Volatilität.