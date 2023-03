Wie lange das anhalten wird, weiß kein Mensch – aber zunächst ist es dennoch bemerkenswert: Die Sorgen an den Finanzmärkten nach dem Untergang der Silicon Valley Bank zeigen deutliche Auswirkungen auf den Preis für Öl und Ölprodukte in aller Welt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

So kostete die Nordseeölsorte Brent am Mittwoch zeitweise weniger als 73 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter); in der Vorwoche waren es zeitweise gut 10 Dollar mehr gewesen. Auch der Preis der amerikanischen Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) ging deutlich zurück, von mehr als 80 Dollar in der Vorwoche auf zuletzt weniger als 67 Dollar.