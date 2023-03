Nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Silicon Valley Bank geht an den Finanzmärkten die Sorge vor weiteren Bankpleiten um. In den Vereinigten Staaten, aber auch in Großbritannien sorgte der Fall darum am Wochenende für Krisensitzungen. Währungshüter und Finanzaufseher wollen verhindern, dass weitere Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die auf die Finanzierung von Technologiefirmen in Kalifornien spezialisierte Silicon Valley Bank setzt schon zahlreiche Start-ups unter Druck, die nun Probleme haben, ihre Mitarbeiter weiter zu bezahlen. Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve kündigte an, dass ihr wichtigstes Entscheidungsgremium am Montag zu einer Sondersitzung zusammenkommt.

Mit deutlichen Zinserhöhungen haben Zentralbanken rund um den Globus versucht, die spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr sprunghaft gestiegene Inflation einzudämmen. Nach mehr als einem Jahrzehnt mit sehr niedrigen Zinsen oder sogar Nullzinsen zeigen sich nun aber Risse im Finanzsystem.

Einige Investoren fürchten, dass sich der merkliche Kurswechsel rächt. In Amerika beispielsweise hat die Fed die Zinsen so stark angehoben wie seit den frühen 1980er-Jahren nicht mehr. Als Nebenwirkungen davon gelten die gesunkenen Aktienkurse besonders von Technologiewerten, die Turbulenzen im Bereich der Krypto-Anlagen sowie Druck auf amerikanische und britische Immobilienfonds.

Suche nach einem Käufer

Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) mit Sitz in Santa Clara ist der größte Kollaps seit der globalen Finanzkrise von 2008. Das Institut hatte Ende 2022 Vermögenswerte von 209 Milliarden Dollar in der Bilanz und war damit die Nummer 16 der amerikanischen Bankenbranche. Bislang leiden vor allem Investoren unter der Pleite, die besonders riskante Wetten eingehen. Das könnte sich aber ändern, befürchten Fachleute.

Bekannte Investoren wie Kyle Bass und Bill Ackman fordern von der Regierung in Washington darum ein schnelles Eingreifen, um zu vermeiden, dass Kunden massenhaft ihre Bankeinlagen abheben wollen. Bei der SVB hatten Kunden an nur einem Tag 42 Milliarden Dollar abgezogen. Die kalifornische Aufsichtsbehörde zog daraufhin am Freitag den Stecker und schloss das Institut.

Wegen der Größe der SVB ist der Kreis möglicher Retter begrenzt. Die Fed und die Einlagensicherungsbehörde FDIC erörtern einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge eine Auffanglösung für Institute, die nun auch unter Druck geraten könnten. So könnte versucht werden, Bankkunden zu beruhigen, um Panik zu vermeiden. Die Fed und die FDIC wollten sich dazu nicht äußern. Das Weiße Haus hatte am Samstag mitgeteilt, Präsident Joe Biden habe mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom über die Bank gesprochen.

Krisensitzung auch in London

Die Fed kündigte für Montag eine Sitzung ihres Gouverneursrats an. Es werde dabei in erster Linie um Vorschuss- und Diskontsätze gehen, so die Notenbank am Sonntag. Die Kreditvergabe der Fed über das sogenannte Diskontfenster spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Liquidität und Stabilität des Bankensystems.