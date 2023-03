Herr Branson, in den USA ist die Silicon Valley Bank kollabiert und schürt Be­fürchtungen vor einer neuen Bankenkrise. Was sind die Themen, die Sie gerade am meisten sorgen?

Die Risiken des schnellen Zinsanstiegs insbesondere für gewisse kleinere Banken haben wir seit langem auf dem Radar. Die jüngsten Entwicklungen in den USA zeigen, dass das Thema keine Chimäre ist. Für den deutschen Finanzmarkt sehen wir aus den Problemen in den USA jedoch keine direkte Ansteckungsgefahr. Zudem zeigt sich, dass das deutsche Bankensystem die Auswirkungen des Zinssprungs bisher gut verdauen konnte. Und grundsätzlich sind höhere Zinsen gut für das Bankgeschäft. Die Immobilienmärkte stehen ebenfalls bei uns im Fokus. Gerade bei Gewerbeimmobilien haben wir es mit hohen Finanzierungsvolumen zu tun, läuft da etwas schief, kommt das im Bankensystem an. Solche Entwicklungen müssen wir so früh wie möglich erkennen und gegensteuern. Was wir auch mit den beiden makroprudentiellen Kapitalpuffern bereits getan haben. Aber auch die immer größer werdenden Cyber-Risiken sollten nicht unerwähnt bleiben.