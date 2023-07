Regelmäßig rücken Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank in Großbanken an. Vorortprüfungen, im Fachjargon „Osi“ für „on site“ genannt, fanden in den vergangenen Jahren etwa zur IT und zum Derivate-Geschäft statt. In diesem Jahr allerdings gibt es nach Informationen der F.A.Z. eine ungewöhnliche, wohl noch nie dagewesene Osi-Prüfung: Eine überwiegend mit Österreichern besetzte internationale Mannschaft an Bankenaufsehern der EZB prüft europäische Banken zu nur einem ausgewählten Kreditnehmer: der Signa-Holding des Tiroler Immobilienunternehmers René Benko. „Das gab es noch nie“, sagt ein langjähriger Bankvorstand in Frankfurt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Die EZB wollte auf Anfrage keinen Kommentar dazu abgeben.

Dem Vernehmen nach werden alle Banken, die Geschäftsbeziehungen zu Signa haben, in die Osi-Prüfung einbezogen: Landesbanken, spezielle Immobilienbanken, deutsche und natürlich österreichische Finanzhäuser. Die Höhe der Benko-Kredite je Institut müssten die Bankenaufseher längst kennen, auch wenn das Signa-Reich verzweigt ist: Unter der Signa-Obergesellschaft (Holding), die zu zwei Dritteln der Familienstiftung Benko gehört, stehen drei separate Gesellschaften, in einer von ihnen steckt auch die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof.