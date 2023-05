Neue Geräte an der Sicherheitskontrolle am Flughafen beschleunigen die Abfertigung. München und Frankfurt sind die Vorreiter.

Der Chaos-Sommer 2022 ist noch in schlechter Erinnerung. Die Flughäfen waren mit dem Urlauberansturm völlig überfordert, vor allem an den Sicherheitskontrollen stauten sich die Passagiere, die Airlines mussten ihnen empfehlen, mindestens drei Stunden vor Abflug da zu sein. Das soll sich dieses Jahr nicht wiederholen.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Einen Beitrag dazu sollen neue Geräte leisten. Sie werden auch CT-Scanner genannt und nutzen die Technik, die Patienten aus der Medizin von Computertomographen kennen, in denen sie manchmal durchleuchtet werden. An den Sicherheitskontrollen ermöglichen die neuen Scanner, dass aus dem Handgepäck nichts mehr ausgepackt werden muss, also Laptops und andere Elektronik sowie Flüssigkeiten, Kosmetika und Sprays im Rucksack oder Trolley bleiben können.

Das ist bequem, reduziert die Wartezeit erheblich und führt im besten Fall auch dazu, dass die ärgerliche Beschränkung auf 100 Milliliter Flüssigkeit pro Behälter und einen Liter insgesamt entfällt. Möglich wird das dadurch, dass die neuen Scanner nicht nur wenige Bilder des Gepäckstücks, sondern Hunderte erstellen – und das dreidimensional. Das Bild kann sogar um 360 Grad gedreht und von allen Seiten analysiert werden. Das erhöht die Trefferquote bei der Auswertung.

München will bis 2025 alles umrüsten

Die Geräte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich erprobt. Dabei konnten in München 160 Prozent mehr, in Frankfurt sogar mehr als dreimal so viele Passagiere in der gleichen Zeit kon­trolliert werden. Nun werden die Geräte in den kommenden Jahren schrittweise eingeführt. In diesem Jahr geht es richtig los. Frankfurt und München sind dabei die Vorreiter. Die Bayern schaffen 60 weitere Scanner für 45 Millionen Euro an, die ersten sollen noch im Mai in Betrieb gehen.

Der ganze Flughafen soll bis 2025 umgerüstet sein. Frankfurt hat bisher sieben Geräte im Einsatz, bis zum Frühjahr 2024 sollen weitere 24 hinzukommen. Wann alle rund 170 umgerüstet sein werden, kann der Flughafenbetreiber Fraport noch nicht sagen. In Köln/Bonn sind zwei Scanner im Einsatz. Für die anderen deutschen Flughäfen gibt es ebenfalls Pläne, erstmals die neuen Geräte einzusetzen.

Für insgesamt zwölf Flughäfen ist die Bundespolizei zuständig. „Wir planen, kurzfristig weitere Flughäfen mit ersten CT-basierten Röntgengeräten und mittelfristig alle Flughäfen damit auszustatten“, heißt es auf Anfrage. Auch im Ausland werden solche Geräte zunehmend eingesetzt, etwa in London, Helsinki, Irland oder Los Angeles. Am weitesten in Europa ist Amsterdam-Schiphol, das nach eigenen Angaben schon komplett auf die neue Technik umgestellt hat.

Dass die Umrüstung nicht schneller geht, hat mehrere Gründe: Die Scanner sind deutlich teurer als die bisherigen Geräte. Teilweise kosten sie zehnmal so viel, heißt es aus München. Zudem sind bestehende Geräte manchmal geleast, hier warten die Flughäfen das Ende der Leasingzeit ab. Manchmal sind sie auch noch sehr neu und müssen eigentlich noch nicht ersetzt werden. Und schließlich sind die CT-Scanner auch nicht in der nötigen Menge so schnell zu beschaffen.

Das Limit für Flüssigkeiten wird fallen

Interessant ist die Frage, was passiert, wenn jemand mit zu viel Flüssigkeit von einem der neuen Scanner kontrolliert wird. Die Beschränkung war eingeführt worden, nachdem ein versuchter Terroranschlag mit Sprengstoff in Getränkeflaschen vereitelt wurde. Eigentlich sind nur 100 Milliliter erlaubt, aber an den neuen Geräten gibt es keine Grenzen. Muss ein Passagier dann trotzdem die Flaschen entsorgen, wenn er darüberliegt?

Mehr zum Thema 1/

Das liege im Ermessen der Kontrolleure vor Ort, heißt es beim deutschen Luftfahrtverband BDL. In Frankfurt und München dürfen die Passagiere zu große Flaschen behalten, wenn sie von einem CT-Scanner kontrolliert wurden. Fraport empfiehlt trotzdem, sich auf 100 Milliliter zu beschränken. Denn man weiß vorher nicht, von welchem Gerät man kontrolliert wird und welche Scanner es beim Umsteigen an anderen Flughäfen gibt. Die Bundespolizei bremst ebenfalls: „Eine vollständige Aufhebung der Flüssigkeitsregeln an den Flughäfen ist praktisch nur mit einer vollständigen Umstellung auf CT-Geräte möglich.“ Bis dahin können sich Passagiere hoffentlich zumindest über kürzere Wartezeiten freuen.