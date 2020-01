Sicherheit beim Sport : Wo gibt’s die beste Jogging-Lampe?

Aktualisiert am

Es ist der Traum Tausender Läufer: der Marathon. Auch das Angebot steigt: Gab es 2013 erst 189Marathon-Läufe in Deutschland, so waren es zuletzt 238. Und bereits im April steht ein internationaler Klassiker an, der Marathon von Paris. Um bei der 42,195-Kilometer-Herausforderung nicht auf der Strecke zu bleiben, ist viel Training nötig. Über Monate schnüren Marathon-Enthusiasten oft auch frühmorgens vor der Arbeit oder spätabends die Jogging-Schuhe.

Wer im Winter abseits gut ausgeleuchteter Straßen und Parks unterwegs ist, den kann eine Stirnlampe davor bewahren, über Unebenheiten oder Wurzelwerk auf Wegen zu stolpern. Worauf es ankommt, erklärt Urs Weber, ehemaliger Marathon-Läufer und Buchautor: „Die Stirnlampe sollte die ersten drei Meter breit und hell ausleuchten und zugleich sicherstellen, dass der Läufer Hindernisse in bis zu 15 Meter Entfernung erkennen kann.“