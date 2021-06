Elektrofahrräder : Sicher und günstig E-Bike fahren

Die Elektromobilität ist in Deutschland mächtig in Gang gekommen. Vieles von dem, was neu im Straßenverkehr unterwegs ist, trägt ein E im Namen: E-Autos, E-Scooter, E-Roller und vor allem E-Bikes surren über den Asphalt. Fast zwei Millionen motorisierte Fahrräder sind im vergangenen Jahr hierzulande verkauft worden. Das waren zehnmal so viele wie batteriebetriebene Autos. Elektroräder sind umweltfreundlich: Eine Akkuladung kostet 11,5 Cent, der CO2-Ausstoß liegt bei 4,5 Gramm je Kilometer – herkömmliche Autos kommen auf mehr als das Dreißigfache.

Immer mehr Radler wollen mit elektrischem Rückenwind unterwegs sein, wie jüngst eine Umfrage der Frankfurt University of Applied Sciences und des ADAC Hessen-Thüringen ergeben hat. 39 Prozent der Befragten haben angegeben, ein Elektrorad zu besitzen, 29 Prozent planen einen Kauf oder denken darüber nach. Für alle gilt: Prüfe, wer sich an einen motorisierten Drahtesel bindet.