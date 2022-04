Bankenverband : Sewing befürchtet bei Importstopp von russischem Gas eine schwere Rezession

Die deutschen Privatbanken rechnen im Falle eines Einfuhr- oder Lieferstopps von russischem Öl- und Gas mit einer schweren Rezession. „Eine deutliche Rezession in Deutschland wäre dann kaum zu vermeiden“, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, am Montag auf einer virtuellen BdB-Veranstaltung laut Redetext. Die Frage nach staatlichen Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Branchen würde dann noch drängender werden.

Aus Sicht von Sewing ist bereits jetzt klar, dass die Konjunktur durch den Ukrainekrieg erheblich belastet wird. „Die Chefvolkswirte der privaten Banken haben ihre Prognose gegenüber den Einschätzungen vor Ausbruch des Krieges halbiert“, führte der BdB-Präsident aus. Für 2022 werde jetzt nur noch ein Wachstum von rund 2 Prozent erwartet. Selbst diese Prognose stehe unter Vorbehalt. Denn erhebliche Risiken, wie zuallererst die Energiepreise, seien noch nicht in die Berechnung eingeflossen.

„Auch die globalen Liefer- und Handelsketten werden noch einmal auf eine neue Zerreißprobe gestellt“, sagte Sewing. Er verwies auf die neuen Lockdown-Maßnahmen in China im Zuge der Corona-Pandemie. Dazu kämen weiter steigende Inflationsraten in der Euro-Zone. „Mit über sieben Prozent dürften sie in diesem Halbjahr ein Niveau erreichen, das noch vor Kurzem außerhalb unserer Vorstellungskraft lag.“ Sewing hält im Falle eines Energieembargos sogar noch höhere Raten für wahrscheinlich.

Mehr zum Thema 1/

In diesem Zusammenhang erneuerte der BdB-Präsident seinen Appell an die Geldpolitik, rechtzeitig einzugreifen. „Auch für die Europäische Zentralbank wird es in den kommenden Wochen und Monaten darauf ankommen zu zeigen, dass sie die Zügel fest in der Hand hält und bereit ist gegenzusteuern“, sagte er. Bei allen Ungewissheiten spreche vieles dafür, schon bald die Anleihekäufe zu beenden und ein erstes Zinssignal zu setzen. „Mit dem Ende der Negativzinspolitik könnte die EZB einen weiteren Anstieg der Inflationserwartungen begrenzen.“ Ein solches Signal werde dringend gebraucht.