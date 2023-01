Schwache Ausbeute 2022 : Nur drei Themenfonds im Plus

Die Geldanlage in Themenfonds hat sich in den meisten Fällen im Jahr 2022 nicht gelohnt. Wie das Analysehaus Scope nun in einer Studie ausführt, lagen in einem schwierigen Aktienjahr die meisten Fonds nicht nur im Minus, sie schnitten auch noch schlechter ab als die globalen Aktienmärkte insgesamt.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

In der Studie, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, wurden die 132 Themenfonds untersucht, die von deutschen Anlegern erworben werden können und die auf mehrere als besonders attraktiv empfundene Themen gleichzeitig setzen; eine beliebte und wachsende Anlageklasse, wie Scope feststellt, in der aktuell 72 Milliarden Euro angelegt sind.

Im Durchschnitt verloren die sektoral breiten Multi-Themenfonds Fonds bis Ende November 2022 rund 16 Prozent an wert. Anleger, die stattdessen einfach nur auf den Weltaktienindex MSCI World gesetzt haben, kamen mit einem Minus von 6 Prozent deutlich besser weg. Auch eine Vergleichsgruppe von 840 global orientierten Aktienfonds ohne feste Themen schnitten mit minus 11 Prozent besser ab als die Multi-Themenfonds.

Mit Blick auf drei Jahre liegen viele Themenfonds im Plus

Deutlich attraktiver sieht die Wertentwicklung mit Blick auf drei Jahre aus. Da liegen die Themenfonds mit einer Rendite von 5 Prozent im Jahr im Plus, bleiben allerdings auch hier deutlich hinter der Rendite von 10 Prozent im Jahr für den MSCI World zurück.

Scope-Analystin Simone Schieg würde dies aber nicht zu der Schlussfolgerung veranlassen, auf die Geldanlage in Themenfonds generell zu verzichten: „Sie sind kein Ersatz für Basisinvestments wie breite globale Fonds, aber als Beimischung können sie ihren Charme haben“, sagt Schieg. „Die Investment-These ist bei den meisten Fonds intakt. Die Anleger sollten sich die Fonds aber vorher genau anschauen und sie verstehen, bevor sie kaufen.“

Manche Fonds wie zum Beispiel der mit gut 10 Milliarden Euro Anlagevolumen größter der Kategorie, der Pictet – Global Megatrend Selection, setzt auf zwölf Hauptthemen wie Saubere Energie, Robotik und Smart City und 17 Sub-Themen wie Kreislaufwirtschaft, Industrieeffizienz und „Glückliches Leben“.

Energieaktien machen den Unterschied

Nur drei der untersuchten 132 Fonds wiesen bis November 2022 eine positive Jahresrendite auf, der JSS Sustainable Equity Global Dividend mit einem Dividendenschwerpunkt, der Fulcrum Thematic Equity Market Neutral Fund, der auch auf fallende Kurse setzt und der KBC Equity Fund Strategic, der als einer der wenigen Themenfonds in Energieaktien investiert, die 2022 ein besonders gutes Jahr hatten und einen Gutteil der Renditeunterschiede erklären, da Energieaktien nur in den wenigsten Themenfonds auftauchen.

Unter den Themen schlugen sich Demografie, Mobilität der Zukunft und Ernährung am besten. Fonds für Neue digitale Wirtschaft und Fintechs-Fonds schnitten am schwächsten ab. Auch auf drei Jahre liegen diese beiden Kategorien hinten, Mobilität der Zukunft und Robotik&Automatisierung vorne. Unter den Einzelwerten taucht am häufigsten Microsoft auf. 38 Prozent der Multi-Themenfonds haben die Aktie unter ihren größten zehn Positionen mit einem durchschnittlichen Gewicht von 3,5 Prozent. Es folgen die Google-Gesellschaft Alphabet, United Health, Amazon, Thermo Fisher Scientific und Apple.

Mehr zum Thema 1/

Scope-Analystin Schieg weist zudem auf den Wettbewerb zwischen aktiv gemanagten Themenfonds und ETF hin. „Multi-Themenfonds werden meist von aktiven Fondsmanagern verwaltet, da sie komplex sind und umfangreiche Recherchen erfordern, monothematische Fonds werden hingegen oft über ETFs abgedeckt“, sagt Schieg. „Es wird spannend, wie sich hier der Wettbewerb entwickelt. Aktive Fondsmanager bemängeln bei monothematischen Strategien häufig die fehlende Breite und Tiefe des Marktes, um genug Titel zur Auswahl zu haben, ETFs tun sich hier leichter.“