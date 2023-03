Aktualisiert am

Schweizer Bank in Schieflage : Nothilfe für die Credit Suisse

Die Zentrale der Credit-Suisse-Bank in Zürich. Bild: dpa

Die krisengeschüttelte Credit Suisse wird bei der Schweizerischen Nationalbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken aufnehmen, um die Liquidität bei Bedarf zu stützen. Dies kündigte die verlustgeplagte Schweizer Großbank in der Nacht zum Donnerstag an. Mit der Vereinbarung über diese Kreditlinie zieht sie eine Option, die ihr die Schweizerische Nationalbank (SNB) erst am Vorabend eingeräumt hatte.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Die Kreditaufnahme sei vollständig durch erstklassige Vermögenswerte besichert. Außerdem kauft die Credit Suisse Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu 3 Milliarden Dollar zurück. Mit diesen Maßnahmen will die Bank das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen, das sich in dem dramatischen Absturz des Aktienkurses spiegelt.