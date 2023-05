Herr Brunetti, etwas ist faul im Staate Schweiz. Vor 15 Jahren rettete der Staat die UBS vor dem Kollaps, jetzt wird mit der Credit Suisse auch noch die zweite Schweizer Großbank mit staatlicher Schützenhilfe vor dem Untergang be­wahrt. Was sagt das aus?

Das zeigt, dass wir ein sehr tiefgreifendes Problem mit Banken haben, die „too big to fail“ sind, die also zu groß sind, um sie im Krisenfall in Konkurs gehen zu lassen. Nach der Rettung der UBS im Jahr 2008 waren sich alle einig, dass so etwas nicht noch einmal passieren dürfe: Der Staat sollte nie wieder für eine systemrelevante Privatbank einspringen müssen. Dann haben wir zehn Jahre an Regeln gearbeitet, die es ermöglichen sollten, eine strauchelnde Großbank ohne staatliche Stützung zu sanieren oder geordnet abzuwickeln. Die Regulierung hat im Fall der Credit Suisse auch teilweise geholfen: Die Bank hatte wesentlich mehr Kapital und Liquidität und war deshalb krisenresistenter. Aber das hat nicht gereicht. Letztlich wurde die Abwicklungsvariante und damit wohl das wichtigste Element im „Too big to fail“-Konzept im Krisenfall nicht ausgelöst.

Aber die Pläne für die Abwicklung der Bank lagen doch fix und fertig vor. Warum ist man diesen Weg mit der Credit Suisse nicht gegangen? War die staatlich gestützte Auffanglösung durch die UBS wirklich so alternativlos, wie die Schweizer Regierung und die Nationalbank behaupten?

Das ist die entscheidende Frage. Die kann man aber erst beantworten, wenn man diesen Fall genau analysiert hat. Es lassen sich problemlos Szenarien einer globalen Finanzkrise ausmalen, aber ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es dazu wirklich gekommen wäre.

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht ­FINMA hat der Credit Suisse kürzlich bescheinigt, dass deren per Ende 2022 bestehende Abwicklungsplanung um­setzbar gewesen wäre. Was sagen Sie dazu?

Das ist eine interessante Erkenntnis. Die FINMA war also bereit. Sie hätte die Sanierung oder Abwicklung der Bank auslösen können. Dies hätte wahrscheinlich in gewissen Märkten Disruptionen ausgelöst. Es gab gewiss auch Warnungen von ausländischen Regulatoren, die auf die schon bestehenden Verwerfungen im amerikanischen Bankenmarkt verwiesen. Aber das „unsichere Umfeld“ als Grund für den vermeintlich unvermeidbaren Staatseinsatz anzuführen ist zu billig. Banken geraten typischerweise dann in Pro­bleme, wenn es draußen turbulent zugeht.

Sie selbst waren führend an der Entwicklung der „Too big to fail“-Regulierung in der Schweiz beteiligt. War Ihnen klar, dass diese im Ernstfall nicht funktionieren würde?

Die Regulierung ist zweigeteilt, wenn der Krisenfall eintritt. Zum einen geht es um die Abspaltung der Teile, die für die Schweiz systemrelevant sind. So soll sichergestellt werden, dass der inländische Zahlungsverkehr sowie das Einlagen- und Kreditgeschäft im Konkursfall nicht beeinträchtigt werden. Das hätte man durchziehen können. Aber zur Abwicklung der Geschäfte im Ausland, also zur „global resolvability“, gab es offensichtlich immer noch Fragezeichen, wobei – wie Sie erwähnt haben – die FINMA im neusten Bericht auch hier erstmals die Vorbereitungsmaßnahmen als ausreichend beurteilte.