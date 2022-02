Finanzbildung : Wenn Schulden Lifestyle werden

Ironie und Angeberei vermischen sich unter Beiträgen mit dem Hashtag „Klarnaschulden“ derzeit auf Tiktok. In peppigen Videos zeigen Jugendliche auf der Plattform ihre Schuldenstände bei dem Zahlungsdienstleister Klarna, der bei Onlinehändlern Käufe auf Rechnung – oder auf Englisch „buy now, pay later“ – ermöglicht. Gekauft sind die neuen Schuhe oder die drahtlosen Kopfhörer schnell. Vom Bezahlen will man zunächst nichts wissen.

In einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2018 hatten unter 25-Jährige, die eine Schuldnerberatung aufsuchten, einen durchschnittlichen Schuldenbetrag von 8849 Euro. Bei jedem Vierten war die Verschuldung auf eine unwirtschaftliche Haushaltsführung zurückzuführen.

Solche Schuldenstände nun noch in den sozialen Medien zu glorifizieren, halten verschiedene Instanzen für gefährlich. Die Stiftung Rechnen rief zusammen mit der Direktbank Comdirect und der Börse Stuttgart daher 2020 das Projekt „Fiuse – Finance Yourself“ ins Leben. Hiermit wollen die Initiatoren Jugendlichen auf Augenhöhe Finanzwissen vermitteln. Mit an Bord sind deshalb auch Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren, die als Botschafter fungieren sollen. Sie tragen Themen an ihre Altersgenossen heran und nehmen umgekehrt Themen auch zur Behandlung wieder mit ins Projekt.

Ansprechen wollen die Initiatoren die Jugendlichen hauptsächlich über soziale Medien – auf den gleichen Kanälen, auf denen andere mit Schulden kokettieren. Influencer – „Infiuser“ genannt – produzieren dazu Videos und kurze Beiträge, die auf Plattformen wie Tiktok oder Youtube verteilt werden. Zu den Unterstützern zählen der Autor und Mathematiker Nick Klupak, der in Tiktok-Videos zum Beispiel erklärt, wie sich der Preis von Gold berechnet, oder Silke Ladel, Professorin für Mathematik und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

Finanzwissen auch in Schulen tragen

Bei den sozialen Medien soll es aber nicht bleiben. „Wir kooperieren mit Schulen, um Finanzwissen vor allem im Mathematikunterricht an konkreten Beispielen zu vermitteln“, sagt die geschäftsführende Vorständin der Stiftung Rechnen, Claudia Abjörnson. Griffige Anwendungsfälle wären unter anderem, wie Kredite funktionieren oder was der Zinseszins bringt. In die Hände spielt der Stiftung die während der Pandemie fortgeschrittene Digitalisierung der Schulen. „Nun können Lehrer den Schülern finanzielle Inhalte dort beibringen, wo Jugendliche im echten Leben auch damit in Kontakt kommen: An ihrem Smartphone oder Tablet“, erklärt Abjörnson. Mit Blick auf die Rückkehr in die Klassenzimmer schätzt sie jedoch, dass viele Lehrer wieder auf Tafel und Kreide zurückgreifen und Digitalkompetenzen verloren gehen.

So verhalte es sich im Übrigen auch mit Bargeld: Als Vermittlungswerkzeug für Finanzwissen tauge es nichts mehr, wenn es in der Lebensrealität der Jugendlichen nicht mehr existiere. Dort seien mittlerweile entweder Karten oder vermehrt auch das Mobiltelefon die bevorzugte Art zu bezahlen, sagt Abjörnson.

Genau hier soll nun auch eine Kooperation mit der App „Fabit“ ansetzen. Sie ist im Grunde ein Haushaltsbuch. Über das reine Eintragen von Einnahmen und Ausgaben hinaus gibt sie aber auch Tipps zur gesunden Haushaltsführung. Mit Aktionen und Herausforderungen sollen die Nutzer zum Sparen und Vermeiden von Schulden angeregt werden. Sollten Schulden schon vorhanden sein, gibt die App Ratschläge zur Tilgung und hilft bei der Kommunikation mit Gläubigern.

Jugendliche in ihrer Lebensrealität abholen

In der Kooperation werden die Bildungsvideos von Fiuse auch in der App ausgespielt. So werden Haushaltsführung und Finanzwissen an einem Ort kombiniert. Die Betreiber der App stehen auch im regen Austausch mit ihren Nutzern. In Gesprächen mit den Jugendlichen ergeben sich ganz natürlich Themen, die auf die Agenda der Betreiber kommen. „Wir stellen einen großen Mangel an Wissen zu ganz grundlegenden Themen bei den Jugendlichen fest“, erklärt Susanne Krehl, Mitgründerin der App. „Gerade Themen wie Bonität, die im späteren Leben eine große Belastung darstellen können, sind unbekannt.“ Auch von Ex­tremfällen, bei denen Jugendliche Schulden anhäufen, indem sie unwissend drei Handyverträge nebeneinander laufen haben, berichtet Krehl.

Auch untereinander können die Nutzer der App kommunizieren. Ohne die Haushaltsbücher gegenseitig einsehen zu können, bietet Fabit den Nutzern eine geschützte Umgebung, in der sie Fragen zu Finanzen stellen können. Im engeren Kreis können Begleiter, sogenannte „Buddies“, den Weg zur finanziellen Besserung begleiten. Die Hoffnung, die auf dem gemeinschaftlichen Ansatz liegt, ist ähnlich wie bei den „Klarnaschulden“: Die Verstärkung eines Effekts durch positive Signale aus dem sozialen Umfeld. Nur dass der Weg in diesem Fall nicht zur Schuldnerberatung führen soll.