Mehr Einblick in Daten : Schufa kauft Scoring-Plattform Bonify

Die Auskunftei Schufa will mit dem Zukauf der Plattform Bonify ihr Privatkundengeschäft voranbringen. Bild: dpa

Die Schufa will sich transparenter zeigen. Dazu kauft sie nun das Berliner Fintech Forteil, das die Plattform Bonify betreibt. Bonify stellt Privatnutzern Dienste bereit, um ihre Finanzen im Blick zu behalten und Informationen über ihre Bonität zu bekommen.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Im letzteren Bereich bestand schon seit einiger Zeit eine Zusammenarbeit mit der Schufa. Über Bonify konnten Nutzer ihren Schufa-Score gegen Gebühr abfragen. Bonify selbst stellte eine eigene Bonitätskennzahl für seine Nutzer bereit.

Nun sollen Nutzer über Bonify ihre Bonitätsdaten abfragen können, die bei der zukünftigen Konzernmutter liegen, sollten sie in eine Datenübertragung zwischen den beiden Unternehmen einwilligen. „Konkret erhalten Privatpersonen über Bonify schon 2023 schrittweise den kostenlosen digitalen Einblick in die persönlichen Schufa-Daten – ein Jahr früher als ursprünglich geplant“, schreibt Schufa-Chefin Tanja Birkholz in einer Mitteilung.

Wider dem Ruf der Datenkrake

Birkholz ist es schon seit Längerem ein Anliegen, den Ruf ihrer Auskunftei aufzubessern. Der leichtere Zugang zu den eigenen Daten soll es ermöglichen, einen besseren Überblick darüber zu bekommen, was den Schufa-Score beeinflusst. Dieser sowie andere Daten können nun kostenlos eingesehen und mit Zusatzinformationen über Bonify aufgebessert werden.

„Mit dem künftigen Angebot der Transparenz und des persönlichen Finanz- und Datenmanagements bei Bonify sollen insbesondere auch jene Gruppen angesprochen werden, die heute aufgrund nicht vorhandener Informationen oder negativer Zahlungserfahrungen bei der Schufa nur eingeschränkt am Wirtschaftsleben teilhaben können“, erklärt Birkholz weiter.

Der „relevanteste Score“ wird zugänglicher

Bei Bonify freut sich Gründer Andreas Bermig indes über die Integration des „relevantesten Score im deutschen Markt“. „Das verbessert unser Angebot signifikant. Davon profitieren nicht nur unsere Nutzerinnen und Nutzer, sondern alle Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland.“

Im Weiteren soll Bonify als eigenständiges Unternehmen operieren. Zudem arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit der Schufa an einer Schufa-App.