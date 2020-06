F.A.S.-Börsenspiel : Ein Hoch auf die Börse, ein Prosit auf Bier-Aktien!

Wir setzen jetzt auf Bier. Nein, keine Sorge, wir geben uns nicht aus Verzweiflung der Trunkenheit hin: Alkohol ist keine Lösung! Außerdem sind wir hier im Finanzteil. Hier geht es nicht um Laster, sondern ums harte Geldverdienen und damit um das Börsenspiel der Sonntagszeitung: Dafür legen wir uns eine Ladung Bier ins Depot, und wenn schon, dann vom Weltmarktführer Anheuser-Busch Inbev. Schließlich liegen wir im Moment nur auf Platz 268 des Spiels, an dem sich in der Saison 2020/21 schon mehr als 1000 Leute beteiligen. Der Einstieg ist jederzeit möglich, die Regeln sind einfach: Ich, der F.A.S.-Redakteur, trete gegen Sie, die Leserinnen und Leser, an: Wer macht mehr aus 25000 Euro? So lautet die Wette, das Geld, das ich einsetze, ist echt, das der anderen Teilnehmer fiktiv, auf einem Depot mit Spielgeld, leicht auf faz.net zu finden.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Im April, also mitten im Corona-Lockdown, haben wir mit dem seriösen Spekulieren begonnen, jetzt sind die Kurse schon wieder so stark gestiegen, dass wir uns über unsere Feigheit ärgern: Warum haben wir nicht mehr gewagt? 50 Prozent Gewinn hat sogar der lahme Dax abgeworfen. Die Börse tut gerade so, als hätte es Corona nie gegeben oder als sei die Seuche besiegt, was definitiv nicht der Fall ist. Mag Deutschland das Virus im Moment in Schach halten, aus anderen Ländern sind dramatische Zahlen zu hören, da ist gar nichts abgehakt. Nur die Börse schert das nicht. Sind jetzt alle irre geworden? Da ruft die OECD die schlimmste Rezession in 100 Jahren aus, Deutschland erlebt den härtesten Absturz der Exporte, in Amerika steigt die Arbeitslosigkeit dramatisch. Konzernführer vergleichen den Ernst der Lage mit dem Krieg, Gewerkschafter warnen vor Pleitewelle und Millionen Arbeitslosen – und die Börse? Da feiern die Aktienkurse historische Rekorde.

Ist die Börse verrückt geworden?

Während die Ökonomen noch darüber streiten, wie lange und wie tief die Wirtschaftskrise ausfallen wird, haben die Investoren sich schon entschieden: Sie wetten auf eine schnelle Erholung, wie unsere Grafik beweist. Die Kurven der Indizes rund um den Globus grüßen mit einem „V“ – das steht nicht für „Victory“, sondern für das optimistische Konjunkturszenario: Dem schnellen Absturz folgt ein ebenso rascher Aufschwung.

Größer als das Unbehagen, wie viel Unvernunft in dieser Annahme steckt, ist offenbar die Furcht der Anleger, etwas zu verpassen. „FOMO“ wurde dieses Phänomen getauft, „fear of missing out“. Schließlich kostet es etwas, abseits zu stehen, zumal auch viele Profis eine zu niedrige Aktienquote haben, wie eine Umfrage der „Bank of America“ ergeben hat. Das erhöht im Börsenaufschwung den Druck, schnell noch aufzuspringen. „Die Gier lässt nie lange auf sich warten“, hat DWS-Haudegen Klaus Kaldemorgen dieser Tage in der F.A.Z. erklärt. „Wo soll das Geld denn investiert werden angesichts der Niedrigzinsen?“

Geld verdienen mit AB Inbev

Wohl wahr! Und da drängt sich uns der Weltmarktführer für Bier auf: AB Inbev, entstanden aus diversen Fusionen von Brauereien in Amerika, Belgien, Südafrika. Der Konzern vereint ein Sammelsurium an kostbaren Marken (Becks, Budweiser, Stella Artois) mit einem schwachen Aktienkurs – die ideale Kombination, die zum Spekulieren einlädt. So schreibt uns ein Profi-Investor per SMS. Für gewöhnlich trauen wir ihm, zumal wir nicht an den bevorstehenden Untergang der Welt oder wenigstens des Kapitalismus glauben. Dazu haben wir zu viele Krisen erlebt, in denen sich das Muster wiederholt hat: Alle, die dem Wirtschaftssystem schon immer den Tod gewünscht haben, hören endlich die letzte Stunde für den Kapitalismus schlagen.