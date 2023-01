Scherbaums Börse : Gelingt Microsoft der nächste große Wurf?

Wenn es um die Suche im Internet geht, gibt es kein Vorbeikommen an Google. Diese – lange Zeit scheinbar in Zement gegossene – Tasache will der amerikanische Technologie-Konzern Microsoft nun offenbar ins Wanken bringen. Und dies ausgerechnet mit seiner in der Tech-Welt und darüber hinaus alles andere als hoch angesehenen Suchmaschine Bing. Dieser Coup soll unter anderem dank der Hilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) und einem Milliarden-Deal gelingen.

Die Chatbot-Software ChatGPT simuliert eine Konversation mit einem Menschen. Sie kann Fragen beantworten, wie es ein Mensch tun würde. Wenn nicht sogar „besser“. Auch die Erstellung von Texten ist möglich. Die Integration von ChatGPT könnte Bing zum Durchbruch verhelfen. Wenig überraschend dürfte daher ein möglicher Einstieg Microsofts bei dem Unternehmen OpenAI im großen Stil sein.

Elon Musk ist auch wieder mit dabei

Das von Tesla-Chef Elon Musk mitgegründete und auf KI spezialisierte Unternehmen ist für ChatGPT verantwortlich. Das Techportal Semafor hatte nun jüngst berichtet, dass Microsoft 10 Milliarden Dollar in OpenAI investieren möchte, was zu einer Bewertung des Unternehmens von rund 29 Milliarden Dollar führen würde. Langfristig ist ein Anteil Microsofts an OpenAI von 49 Prozent angedacht.

Es sind genau solche Nachrichten, die Microsoft derzeit gut gebrauchen kann. Denn das Softwareunternehmen litt in den vergangenen Monaten unter der negativen Stimmung rund um Technologie- und Wachstumswerte. Dafür hatten wiederum hohe Zinsen, das inflationäre Umfeld und die eingetrübten Konjunkturaussichten gesorgt. Bemerkbar machte sich diese Stimmung beispielsweise in einem schwächelnden PC-Markt und einer schwindenden Kauflaune bei Konsumenten. Selbst in der lange Zeit sehr erfolgreichen Cloud-Sparte musste Microsoft zuletzt einige negative Töne vernehmen.

Analysten von Microsoft überzeugt

Der Microsoft-Aktienkurs ist deutlich von den Hochs zurückgekommen, womit sich Anlegern eine gute Einstiegsgelegenheit in eine Qualitätsaktie bieten könnte – zumal viele Analysten weiterhin von den Aussichten Microsofts überzeugt sind. Bei der UBS gehört Microsoft beispielsweise zu den „Top Picks“. Dies bedeutet, dass Microsoft – laut Einschätzung der Schweizer Marktexperten – in seiner Branche, (in diesem Fall dem Segment Informationstechnologie) am besten positioniert ist, um branchenweit über einen Zeithorizont von zwölf Monaten eine Outperformance hinzulegen.

Den UBS-Analysten gefällt der Umstand, dass sich Microsoft in den vergangenen Jahren zu einem führenden Anbieter in den Bereichen Public- und Hybrid-Cloud entwickelt hat. Große und kleine Unternehmen, aber auch Behörden seien auf die Dienste des Unternehmens in diesem Bereich angewiesen. Insgesamt könne der Konzern mit einer attraktiven Mischung aus Wachstum durch das Cloud-Geschäft sowie defensiven Eigenschaften aufwarten. Für letztere würden die wiederkehrenden Umsätze, hohe Cashflows und Renditen sorgen.

Neue Wachstumsstory für etabliertes Geschäftsmodell

Auch andere Analystenhäuser sehen in Microsoft in der aktuellen Situation eine kaufenswerte Aktie. Während die UBS das Kursziel bei 250 Dollar sieht, erwarten RBC Capital und Jefferies Kurse bis zu 285 Dollar. Bei den aktuellen Kursen mag das für einen Tech-Wert kein allzu großes Kurspotenzial sein. Schaut man sich aber den historischen Chartverlauf von Microsoft an, dann lässt sich erkennen, dass Langfristanleger mit der Aktie in den vergangenen zehn Jahren gut gefahren sind. Auf Dekadensicht wurde aus einem Microsoft-Investment in Höhe von 10.000 Euro eine mehr als 104.000 Euro-Position im Depot. In Anbetracht solcher Daten sollte es einen Anleger nicht so sehr stören, dass die Aktie des weiterhin erfolgreich agierenden Konzerns jüngst ein 12-Monats-Tief markierte.

Die negative Stimmung im vergangenen Jahr gegenüber Technologiewerten im Allgemeinen und gegenüber Microsoft im Besonderen könnte angesichts der jüngsten Nachrichtenlage bald eine Kehrtwende vollziehen. Sollte es Microsoft tatsächlich gelingen, die Welt der Internetsuchmaschinen nachhaltig zu verändern, kommt Bewegung in einen Tech-Bereich, der bisher von Google dominiert wird. Microsoft hätte endlich neben seinem etablierten Geschäftsmodell wieder eine neue Wachstumsstory zu bieten. Wie unnachgiebig der Markt im Bereich Suchmaschinen aber sein kann, mussten bereits einst als unangreifbar angesehene und etablierte Internetriesen wie Yahoo! oder Lycos erfahren – damals hieß der Sieger Google.