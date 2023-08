Aktualisiert am

Noch unter dem früheren Präsidenten Donald Trump hatte die amerikanische Regierung Ermittlungen gegen Techkonzerne wie Amazon, die Google-Muttergesellschaft Alphabet, die Facebook-Mutter Meta Platforms und Apple wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Kartellrecht angestrengt.

Im Fall von Amazon sind die Vorwürfe nicht neu. Demnach soll das Unternehmen auf seiner Onlinehandelsplattform eigene Produkte gegenüber Drittanbietern bevorzugen. Der Ausgang bleibt offen. Deutlich transparenter sind dagegen die weiteren Aussichten für den Konzern, der zeitweise mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Nachdem der Onlinehandel im Zuge der Corona-Krise einen regelrechten Schub erhalten hatte, normalisierte sich die Nachfrage etwas, bevor die hohe Inflation die Stimmung unter den Konsumenten eintrübte. Diese sahen zu, wie sie ihr Geld für Nahrung und Energie zusammenhalten konnten. Die ein oder andere Konsumausgabe musste in diesem Umfeld warten. Angesichts der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung halten auch immer mehr Unternehmenskunden ihr Geld zusammen.

Entsprechend sorgte die schwierige Konjunktur dafür, dass es bei Amazon in dem lange Zeit sowohl auf der Umsatzseite als auch bei den Ergebnissen erfolgsverwöhnten Cloud-Segment Amazon Web Services (AWS) nicht mehr rund lief. Zu allem Überfluss verschlingt der Ausbau des Netzes von Logistikzentren für eine noch schnellere Lieferung der Pakete Unsummen. Mit dem Bericht zum zweiten Quartal kehrte jedoch das Anlegervertrauen augenscheinlich zurück:

Umsatzwachstum könnte sich weiter beschleunigen

Im Juniquartal wurden die Umsätze konzernweit im Vorjahresvergleich um 11 Prozent auf 134,4 Milliarden US-Dollar gesteigert. Analysten hatten Amazon im Durchschnitt nur 131,6 Milliarden US-Dollar zugetraut. Im laufenden dritten Quartal könnte sich das Umsatzwachstum sogar beschleunigen. Der Konzern rechnet mit einem Zuwachs von 9 bis 13 Prozent auf 138 bis 143 Milliarden US-Dollar. Die Schätzungen lagen zuletzt bei 138,25 Milliarden Dollar.

Amazon ist seit jeher bekannt für starkes Wachstum. Viel wichtiger war es aus Anlegersicht daher, zu sehen, dass es bei AWS wieder besser läuft und das Management rund um CEO Andy Jassy das Thema Kosten entschiedener angehen möchte. Dabei ist gerade AWS entscheidend, wenn Amazon in Zukunft auch auf der Ergebnisseite überzeugen möchte.

Konzernweit wurde im zweiten Quartal ein operatives Ergebnis in Höhe von 7,7 Milliarden Dollar ausgewiesen. Ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 3,3 Milliarden Dollar. Auch lag der Wert deutlich über den Schätzungen der Analysten von 4,7 Milliarden US-Dollar. Der Wert von AWS zeigt sich wiederum daran, dass rund 70 Prozent des operativen Ergebnisses in der Cloud-Sparte erwirtschaftet wurde. Diese konnte die Umsätze um 12 Prozent, 22,1 Milliarden US-Dollar, steigern. Die Konsensschätzungen lagen bei 21,8 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef Jassy sprach davon, dass sich das Wachstum im AWS-Bereich stabilisiert hätte und die Kunden begonnen hätten, von der Kostenoptimierung auf die Bereitstellung neuer Workloads umzusteigen. Zudem habe der positive Trend im Monat Juli angedauert. Entsprechend zufrieden zeigen sich auch die Analysten.

Benchmark-Marktexperte Daniel Kurnos zum Beispiel hob das Kursziel von 130 auf 170 Dollar an, während die Einschätzung weiterhin „Kaufen“ lautet. Er verwies darauf, dass der freie Mittelzufluss („Free Cashflow“) deutlich früher als erwartet in den positiven Bereich wechseln konnte. Justin Post, Analyst von der Bank of America, bezeichnet wiederum die jüngsten Quartalsergebnisse als „stark“, während die Prognose für das laufende dritte Quartal positiv überrascht habe. Zudem sollte der Bereich der Künstlichen Intelligenz aus Analystensicht der Cloud-Sparte im kommenden Jahr zusätzlichen Schub verleihen.

Anleger, die schon länger bei Amazon engagiert sind, wissen, dass es bei dem Konzern schon des Öfteren ein Auf und Ab gegeben hat – sowohl bei den Verkaufszahlen ihres Kerngeschäfts Onlinehandel als auch beim margenstarken Cloud-Bereich AWS. Doch stets kam Amazon gestärkt aus diesen Tiefs hervor. Auch wenn der Kursrutsch nach Corona kräftig war, stehen langfristig orientierte Anleger glänzend da. Wer vor zehn Jahren 10.000 Euro in Amazon investiert hat, blickt heute auf eine Depotposition von mehr als 115.000 Euro.