Schätzungen von Experten : Eine Wette auf die Inflation

Robert Hartmann ist die Angelegenheit ein bisschen peinlich. „Ich fühle mich nicht als strahlender Sieger“, sagt der Gründer des Goldhandelshauses Pro Aurum. „Ich war eben derjenige, dessen Prognose am wenigsten weit weg war vom tatsächlichen Ergebnis.“

Vor einem Jahr hatte die Sonntagszeitung sechs Finanzexperten für eine ungewöhnliche Wette gewinnen können: Sie sollten die Preisentwicklung 2022 prognostizieren. Und überdies sollten sie ihre Vorhersage mit einem Wetteinsatz bekräftigen, der am Ende an den Sieger gehen würde: Christian Völkers, Gründer des Immobilienunternehmens Engel & Völkers, bot selbst gekelterten Wein aus seiner Finca auf Mallorca. Norddeutsche Spezialitäten versprach Carsten Klude, Chefvolkswirt der Bank M. M. Warburg. Und die Chefvolkswirtin der Helaba, Gertrud Traud, setzte gar ein selbst gemaltes Acryl-Bild ein. All diese Gewinne gehen nun an Pro-Aurum-Gründer Hartmann. Er aber findet, er habe sie nicht verdient.