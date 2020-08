Im Vergleich : Welche App scannt am besten?

Schnell ein Dokument ausdrucken, unterschreiben und einscannen – vor wenigen Jahren brauchte man dafür noch einen Flachbett-Scanner oder ein stattliches Kombi-Gerät. Und wer viele Seiten scannen wollte, musste den Kasten geduldig füttern. Anders im mobilen Zeitalter: Ein Griff zum Smartphone reicht, um Dokumente per Kamera zu digitalisieren.

Ob Android-Gerät oder iPhone, das Angebot an Scanner-Apps ist groß. Die F.A.S. hat acht Konkurrenten unter die Lupe genommen, jeweils in der günstigsten Bezahlversion. Zu meistern ist ein klassisches Alltagsszenario: Der mobile Scanner soll ein Dokument fotografieren, einen Bildausschnitt auswählen und das Foto in einen Scan verwandeln - also Farbverläufe verschwinden lassen und für die bessere Lesbarkeit den Text etwas kontrastieren. Zu guter Letzt wollen wir eine Unterschrift einfügen und den fertigen Scan direkt aus der App versenden. Das Ausgangsdokument ist freundlich gewählt: schwarzweißer Text in Schriftgröße 10 und 12, einige Wörter sind gefettet oder kursiv gedruckt.