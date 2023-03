Aktualisiert am

Die hohen Energiepreise schlagen sich auch in den Geschäftsergebnissen des größten Ölförderers der Welt nieder. Zugleich melden Saudi-Arabien und Iran eine Annäherung.

Tanks und Ölleitungen in der Ölraffinerie und dem Ölterminal Ras Tanura von Saudi Aramco in Saudi-Arabien Bild: Reuters

Saudi-Arabiens Ölriese Aramco hat 2022 einen Rekordnettogewinn von 161,1 Milliarden Dollar verbucht. Das war ein Anstieg von rund 46 Prozent im Vergleich zu 2021, wie der Konzern am Sonntag mitteilte. Das Unternehmen profitierte unter anderem von höheren Energiepreisen. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit einem noch höheren Gewinn gerechnet: 162,17 Milliarden Dollar.

Der Nahe Osten steuert derweil möglicherweise auf einen politischen Wendepunkt zu: Die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran vereinbarten am Freitag die Wiederaufnahme ihrer vor sieben Jahren abgebrochenen diplomatischen Beziehungen. Dies teilten die beiden Regionalmächte über ihre staatlichen Medien mit. Offenbar spielte China eine entscheidende Rolle. Der Vereinbarung waren viertägige Gespräche zwischen ranghohen Sicherheitsvertretern der beiden rivalisierenden Mächte in Peking vorausgegangen.

Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zum Iran 2016 gekappt, nachdem seine Botschaft in Teheran während eines Streits zwischen den beiden Ländern über Riads Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen gestürmt worden war. Iran versteht sich als Schutzmacht der Schiiten, Saudi-Arabien beansprucht diese Rolle für Sunniten.

Iran und Saudi-Arabien unterstützen unterschiedliche Seiten in Konflikten, die die Region seit Jahren belasten, allen voran die Bürgerkriege in Jemen und Syrien. Auch hat Saudi-Arabien, das mittlerweile auch diplomatischen Beziehungen mit Israel pflegt, den Iran wegen dessen Atomprogramm stets scharf kritisiert.

Sowohl Saudi-Arabien als auch Iran bedankten sich am Freitag bei China sowie bei Irak und Oman für die Ausrichtung früherer Gespräche in den Jahren 2021 und 2022. Die beiden Länder werden ihre Botschaften und Vertretungen innerhalb von zwei Monaten wiedereröffnen, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. China hatte zuletzt auch ein Friedenskonzept für den russischen Krieg in der Ukraine vorgelegt.