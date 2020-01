Aktienplazierung : Börsengang von Saudi-Aramco fällt noch größer aus

An der Börse in Riad steht der Aktienkurs von Aramco im Blickpunkt. Bild: AP

Der staatliche Ölkonzern Saudi-Arabiens, Saudi Aramco, steht nicht nur wegen der Spannungen in der Golfregion im Mittelpunkt. Sein Börsengang im Dezember ist der bislang größte in der Welt gewesen. Nun wächst das ursprüngliche Volumen von 25,6 Milliarden Dollar auf 29,4 Milliarden Dollar. Aramco wird zusätzlich 450 Millionen Aktien auf den Markt bringen.

Über diese Mehrzuteilungsoption informierte das Unternehmen aus Saudi-Arabien am Sonntag. Die Mehrzuteilungsoption, der sogenannte Greenshoe, wird häufig bei Börsengängen eingeschlossen. Sie besagt, dass bei großer Nachfrage

über das ursprüngliche Volumen hinaus Aktien ausgegeben werden können. Nach Angaben von Aramco übte die Option nun Goldman Sachs, eine der Konsortialbanken im Börsengang, aus.

Teuerstes Unternehmen der Welt

Am Sonntag lag der Aktienkurs an der Börse in Riad wenig verändert bei 35 Riyal oder umgerechnet 8,40 Euro beziehungsweise 9,45 Dollar. Daraus errechnet sich ein Gesamtwert Aramcos von insgesamt 1,87 Billionen Dollar. Es ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Allerdings brachte Saudi-Arabien nur einen Anteil von 1,5 Prozent an die Börse. Bei Apple, mit einer Marktkapitalisierung von 1,36 Billionen Dollar das zweitwertvollste Unternehmen der Welt, sind es 95 Prozent. Microsoft ist mit einem Börsenwert von 1,23 Billionen Dollar das dritte Unternehmen in der Welt, das zu dem Billionen-Klub zählt. Hier sind fast 99 Prozent der ausstehenden Aktien an der Börse notiert.