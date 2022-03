Zahlungsausfall droht : Zitterpartie um Russland geht weiter

Der Zahlungsausfall Russlands lässt zwar auf sich warten, aber die Probleme greifen inzwischen auch auf Emittenten mit russischen Wurzeln über. Nach Angaben des russischen Finanzministeriums vom Dienstag ist eine weitere Zinszahlung für eine Fremdwährungsanleihe an die Gläubiger überwiesen worden. Die fälligen Zinsen von insgesamt 65,63 Millionen Dollar sollen für die bis 2029 laufende Staatsanleihe demnach vollständig gezahlt worden sein. Die Überweisung sei über die US-Bank JP Morgan Chase abgewickelt worden, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen Finanzmarktteilnehmer.

Schon in der vergangenen Woche hatte Russland über das amerikanische Institut die Zinsen von insgesamt 117 Millionen Dollar gezahlt. Diese mussten in der amerikanischen Währung erfolgen, während die nun fällige Zinszahlung aufgrund einer Anleiheklausel unter bestimmten Bedingungen auch in Rubel hätte getätigt werden können.

Der russische Finanzminister Anton Siluanow hatte damit gedroht, dass die Zahlungen für Anleihen in Rubel geleistet werden, wenn Russland aufgrund der westlichen Sanktionen keinen Zugang zu Dollar erhalte. Die Ratingagenturen haben Russland schon längst im Ramschbereich eingestuft, weil sie aufgrund der Sanktionen einen technischen Zahlungsausfall für wahrscheinlich halten. So kann die russische Zentralbank nach Angaben von Siluanow nicht mehr auf Devisenreserven von 300 Milliarden Dollar zugreifen. Insgesamt verfügt das Land über Gold- und Währungsreserven in Höhe von 640 Milliarden Dollar.

Am 4. April Tilgung von 2 Milliarden Dollar

Die Zitterpartie dürfte in den kommenden Wochen weitergehen: Am 4. April muss Russland eine Anleihe über 2 Milliarden Dollar tilgen. Auch diese Zahlung muss in Dollar erfolgen. Falls dies nicht der Fall ist und Russland nur Rubel überweist, stellt dies nach Einschätzung der führenden Ratingagenturen S&P Global, Moody’s und Fitch einen Zahlungsausfall dar. Es gibt dann eine Frist von 30 Tagen nach dem ersten Zahlungstermin, in der die Überweisung in Dollar erfolgen und damit der Zahlungsausfall abgewendet werden kann.

EU-Kommission untersagt Ratings

Doch dann dürften die drei großen Ratingagenturen Russland und russische Emittenten nicht mehr bewerten. Am Dienstag kündigte S&P an, bis zum 15. April alle ausstehenden russischen Bewertungen zurückzuziehen. Damit werde der Mitte März von der EU ausgerufene Bann umgesetzt. S&P hatte am 9. März die Einstellung seiner Geschäfte in Russland angekündigt. Moody’s hatte dies schon am 5. März angekündigt. In der Vorwoche hatte die EU-Kommission den Ratingagenturen die Bewertung von Anleihen des russischen Staates und von dortigen Unternehmen untersagt. „Diese Sanktionen werden dazu beitragen, den wirtschaftlichen Druck auf den Kreml weiter zu erhöhen“, begründete die EU-Kommission ihre Entscheidung. Dieser Schritt sei mit internationalen Partnern abgesprochen worden, insbesondere mit den USA.

Derzeit sind russische Fremdwährungsanleihen im Gesamtvolumen von etwa 40 Milliarden Dollar im Umlauf. Rund die Hälfte davon wird von ausländischen Investoren gehalten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hält gravierende Folgen für das weltweite Finanzsystem im Fall einer Staatspleite Russlands jedoch für wenig wahrscheinlich.

Evraz-Zahlung blockiert

Die Sanktionen bringen nun auch die russischen Unternehmen zunehmend in Bedrängnis. Der an der Börse London gelistete russische Stahlkonzern Evraz hat mitgeteilt, dass eine Zinszahlung von knapp 19 Millionen Dollar blockiert worden sei und er damit in einen Zahlungsausfall rutschen könne. Dies könnte eine indirekte Folge von britischen Sanktionen sein, die Evraz’ Hauptaktionär Roman Abramowitsch betreffen. Der Stahlkonzern wollte nach eigenen Angaben an eine Korrespondenzbank in New York, die dortige Niederlassung der französischen Société Générale, eine fällige Zinszahlung von 18,9 Million Dollar auf seine 700-Millionen-Anleihe leisten, die dann weitergereicht werden sollte. Société Générale stoppte aber die Zahlung.

Die großen Verwerfungen seit Beginn des russischen Ukrainekriegs und den Sanktionen drücken die Werte russischer Aktien und Anleihen. Die Evraz-Anleihe wird derzeit mit nur 60 Prozent des Nennwertes gehandelt. Die Evraz-Aktie hat an der Börse London in den vergangenen vier Wochen gut 70 Prozent an Wert eingebüßt.