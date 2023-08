Sam Bankman-Fried, die Lichtgestalt der Krypto-Szene, sitzt seit vergangener Woche in einem Gefängnis in Brooklyn, das nach Beschreibung prominenter Insassen die robustesten Gemüter auf die Probe stellt. Einer der Ex-Häftlinge, Martin Shkreli, war Buhmann der Nation geworden, weil er den Preis eines lebenswichtigen wichtigen Medikaments nach oben getrieben hatte. Der „Pharma Bro“ saß bis vergangenes Jahr im besagten Gefängnis. Er empfahl Bankman-Fried nun, seine Wuschelhaare zu scheren, sich eine tiefere Stimme zuzulegen und sich mit den Gangs vertraut machen, die in Amerikas Großstädten ihr Unwesen treiben. Und wenn alle Stricke rissen, solle er sich an „Flacco“ aus der Bronx wenden, der in der 5. Etage untergebracht sei und nur auf Kontaktaufnahme per Vogelgeräusch reagiere.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.

Es brechen schwere Wochen an für den Gründer der im vorigen Herbst spektakulär zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, die in ihrer Blütephase Anfang 2022 mit 32 Milliarden Dollar bewertet worden war. Im Laufe desselben Jahres zeigte sich aber, dass der Wert durch verschleierte Finanztransaktionen mit verbundenem Unternehmen und durch den Missbrauch von Kundengeldern künstlich erzeugt worden war. Der 31 Jahre alte Bankman-Fried gilt als Drahtzieher und muss sich vom 2. Oktober an vor Gericht verantworten.