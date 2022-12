Sam Bankman-Fried : Gründer von Pleite-Kryptobörse FTX festgenommen

Einer der ehemals größten Stars der Kryptobranche verliert seine Freiheit. Die Behörden auf den Bahamas nahmen Sam Bankman-Fried in Gewahrsam – wegen einer Anklage in den USA.

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist nach dem spektakulären Zusammenbruch seines Firmenimperiums auf den Bahamas festgenommen worden. „Heute Abend haben die bahamaischen Behörden Samuel Bankman-Fried auf Antrag der US-Regierung verhaftet, basierend auf einer versiegelten Anklageschrift, die von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde“, teilte US-Staatsanwalt Damian Williams am späten Montagabend mit. „Wir gehen davon aus, dass wir morgen früh die Entsiegelung der Anklageschrift beantragen werden und werden zu diesem Zeitpunkt mehr dazu sagen können.“

FTX – einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen – war vor rund drei Wochen nach enormen Mittelabflüssen binnen weniger Tage kollabiert. Milliarden an Kundengeldern konnten nicht ausgezahlt werden. Bankman-Fried, der in der Kryptobranche oft nur SBF genannt wird, gab am 11. November seinen Rücktritt bekannt und beantragte im US-Bundesstaat Delaware Insolvenz für den Konzern. In den USA laufen Ermittlungen und Sammelklagen gegen Bankman-Fried. Er beteuert, dass FTX genug Geld habe, Kunden dort auszuzahlen.

In den Untersuchungen soll unter anderem geklärt werden, ob Kundengelder an die ebenfalls von Bankman-Fried gegründete Handelsfirma Alameda Research ausgeliehen wurden. In Medieninterviews nach dem Zusammenbruch von FTX räumte Bankman-Fried schwere Managementfehler ein. Er behauptete aber auch, er habe nie versucht, Betrug zu begehen oder gegen das Gesetz zu verstoßen.

In seinen Ausführungen, die er für eine Anhörung im US-Repräsentantenhaus vorbereitete, zu der Bankman-Fried am Dienstag erscheinen sollte, gab er eine unverblümte Einschätzung seiner Lage: „Ich möchte damit beginnen, dass ich unter Eid formell erkläre: Ich habe Mist gebaut.“