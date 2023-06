Während der S&P-500 in den Bullenmarkt zurückstrebt, läuft der Dax erst einmal in eine Konsolidierung. Nichtsdestoweniger stehen die Zeiten für 2023 gar nicht so schlecht.

Viele wichtige Aktienindizes auf der Welt wie der S&P 500, der Nikkei 225, der Euro Stoxx 50 und der Dax befinden sich seit Oktober 2022 wieder in unterschiedlich stark ausgeprägten, technischen Hausse-Bewegungen. Diese liegen bei Kurssteigerungen von Standard­werte­indizes von mehr als 20 Prozent vor. Beim Wettstreit zwischen den Haupteinflussfaktoren sind die eher marktbelastenden Faktoren wie die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken, die inversen Zinskurven (zum Beispiel in den USA) und die geopolitischen Spannungen von den mehr marktunterstützenden Faktoren übertrumpft worden. Hier sind – neben den Entspannungen an den Energiemärkten und den fallenden (aber noch zu hohen) Inflationsraten – besonders die in der Gesamtheit bessere Ertragslage der Unternehmen für 2023 und die höheren Ertragserwartungen für 2024 zu nennen.

S&P 500: Zurück im Bullenmarkt

Der S&P 500 befindet sich nach dem Sprung über die Widerstandszone um 4200 Punkte jetzt ebenfalls in einer technischen Hausse, sodass das Kursziel für das Jahr 2023 leicht angehoben werden sollte. Der Nikkei 225 hat zuletzt die zweijährige Seitwärts/Abwärtspendelbewegung mit einem übergeordneten Investment-Kaufsignal verlassen, wobei sich für das dritte Quartal 2023 weitere moderate Kurssteigerungen andeuten. Der Euro Stoxx 50 (um 4420 Punkte) und der Dax (um 16.300 Punkte) sind an kräftigen Widerstandszonen angekommen. Hier sollte es aufgrund der mittelfristig überkauften Lage nicht überraschen, wenn mit Blick auf das neue Quartal zunächst schwankungsintensive Konsolidierungen anstehen, bevor die Klettertour wieder aufgenommen werden kann.